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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/turtsiya-1735757959.html
Глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время
Глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время - РИА Новости, 05.06.2021
Глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время
Ростуризм рассчитывает, что в ближайшее время Турция будет открыта для российских туристов, сказала глава ведомства Зарина Догузова журналистам в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:09
2021-06-05T13:31
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
зарина догузова
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Ростуризм рассчитывает, что в ближайшее время Турция будет открыта для российских туристов, сказала глава ведомства Зарина Догузова журналистам в кулуарах ПМЭФ.Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня."Большие проблемы для людей и отрасли создает ограничение авиасообщения с одним из самых популярных направлений выездного туризма — Турцией. Ключевая проблема в том, что есть долг туроператоров перед людьми, которые успели до закрытия внести средства либо частично, либо полностью за туры. Мы следим за этой ситуацией и рассчитываем, что в ближайшее время ситуация улучшится у наших турецких коллег, авиасообщение возобновится и туроператоры выполнят все обязательства перед туристами", — сказала Догузова.При этом глава Ростуризма отметила, что долг туроператоров перед путешественниками с прошлого года сократился в шесть раз — до семи миллиардов рублей с 44 миллиардов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, зарина догузова, петербургский международный экономический форум (фонд), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция

Глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время

10:09 05.06.2021 (обновлено: 13:31 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Ростуризм рассчитывает, что в ближайшее время Турция будет открыта для российских туристов, сказала глава ведомства Зарина Догузова журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.
"Большие проблемы для людей и отрасли создает ограничение авиасообщения с одним из самых популярных направлений выездного туризма — Турцией. Ключевая проблема в том, что есть долг туроператоров перед людьми, которые успели до закрытия внести средства либо частично, либо полностью за туры. Мы следим за этой ситуацией и рассчитываем, что в ближайшее время ситуация улучшится у наших турецких коллег, авиасообщение возобновится и туроператоры выполнят все обязательства перед туристами", — сказала Догузова.
При этом глава Ростуризма отметила, что долг туроператоров перед путешественниками с прошлого года сократился в шесть раз — до семи миллиардов рублей с 44 миллиардов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаЗарина ДогузоваПетербургский международный экономический форум (фонд)Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Турция
 
 
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