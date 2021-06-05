https://ria.ru/20210605/turtsiya-1735757959.html

Глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время

Глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время - РИА Новости, 05.06.2021

Глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время

Ростуризм рассчитывает, что в ближайшее время Турция будет открыта для российских туристов, сказала глава ведомства Зарина Догузова журналистам в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:09

2021-06-05T10:09

2021-06-05T13:31

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

зарина догузова

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

турция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Ростуризм рассчитывает, что в ближайшее время Турция будет открыта для российских туристов, сказала глава ведомства Зарина Догузова журналистам в кулуарах ПМЭФ.Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня."Большие проблемы для людей и отрасли создает ограничение авиасообщения с одним из самых популярных направлений выездного туризма — Турцией. Ключевая проблема в том, что есть долг туроператоров перед людьми, которые успели до закрытия внести средства либо частично, либо полностью за туры. Мы следим за этой ситуацией и рассчитываем, что в ближайшее время ситуация улучшится у наших турецких коллег, авиасообщение возобновится и туроператоры выполнят все обязательства перед туристами", — сказала Догузова.При этом глава Ростуризма отметила, что долг туроператоров перед путешественниками с прошлого года сократился в шесть раз — до семи миллиардов рублей с 44 миллиардов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/putin-1735756394.html

турция

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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, зарина догузова, петербургский международный экономический форум (фонд), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция