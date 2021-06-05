https://ria.ru/20210605/tramp-1735743480.html

ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке

ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.06.2021

ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке

Высокопоставленный сотрудник компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization Джефф Макконни дал показания перед специальной большой коллегией... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T02:33

2021-06-05T02:33

2021-06-05T02:33

trump organization

дональд трамп

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization Джефф Макконни дал показания перед специальной большой коллегией присяжных, собранной в окружной прокуратуре на Манхэттене в Нью-Йорке для рассмотрения дела экс-президента и его компании, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.Отмечается, что Макконни, занимающий в компании позицию вице-президента и главного бухгалтера, является первым сотрудником компании Трампа, кого, предположительно, выслушали присяжные, которым предстоит определить необходимость уголовных обвинений в отношении бывшего американского президента. Однако перед присяжными уже предстали и другие свидетели.Как отмечает телеканал, показания Макконни перед присяжными означают углубление расследования в отношении финансов компании Трампа.Ранее прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное. Сам Трамп считает это расследование политической "охотой на ведьм". Позднее сообщалось о начале уголовного расследования и в отношении Аллена Вайссельберга, финансового директора компании бывшего президента США.В прошлом году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.Финансовые документы Трампа, прежде всего, его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.

https://ria.ru/20210519/trump-1732886925.html

нью-йорк (город)

манхэттен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

trump organization, дональд трамп, нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире