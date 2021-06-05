https://ria.ru/20210605/tokio-1735768108.html

Токио хочет начать сотрудничать с Россией в ряде областей

Токио хочет начать сотрудничать с Россией в ряде областей - РИА Новости, 05.06.2021

Токио хочет начать сотрудничать с Россией в ряде областей

Токио считает, что настало время начать новое сотрудничество в ряде областей, сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:33

2021-06-05T11:33

2021-06-05T11:33

петербургский международный экономический форум

россия

хироси кадзияма

петербургский международный экономический форум (фонд)

синдзо абэ

москва

япония

токио

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Токио считает, что настало время начать новое сотрудничество в ряде областей, сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.По его словам, проведение ПМЭФ и сессии Россия-Япония в рамках форума показывает, что сотрудничество Токио и Москвы на основе 8 пунктов "уверенно распространяет корневую систему"."Эпидемия коронавируса заставила нас столкнуться с многими трудностями. Но в то же время она осветила по-новому некоторые проблемы, которые мы видели и о которых знали ещё до эпидемии. Это здравоохранение, энергетика, цифровизация. И мне кажется, что сейчас тот момент, когда мы можем начать новое сотрудничество в этих областях", - сказал Кадзияма, выступая на ПМЭФ.Он отметил, что очень важна энергетическая сфера, которая является одним из столпов плана сотрудничества между странами из 8 пунктов. "В частности, природный газ очень важный ресурс, в котором Россия занимает одно из лидирующих мест. И вот соединение российских ресурсов и азиатского рынка является одним из перспективных направлений для нас", - пояснил министр.Кадзияма добавил, что важной сферой сотрудничества является борьба с выбросами парниковых газов и цифровизация. По его словам, Токио в будущем намерен поддерживать сотрудничество между странами и области технологий.В ходе встречи президента России Путина и тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "план сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/rakety-1735737268.html

https://ria.ru/20210505/yaponiya-1731158614.html

россия

москва

япония

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хироси кадзияма, петербургский международный экономический форум (фонд), синдзо абэ, москва, япония, токио, экономика