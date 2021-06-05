Токио хочет начать сотрудничать с Россией в ряде областей
© AP Photo / Jae C. HongСмотровая площадка в Токио, Япония
© AP Photo / Jae C. Hong
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Токио считает, что настало время начать новое сотрудничество в ряде областей, сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.
"Эпидемия коронавируса заставила нас столкнуться с многими трудностями. Но в то же время она осветила по-новому некоторые проблемы, которые мы видели и о которых знали ещё до эпидемии. Это здравоохранение, энергетика, цифровизация. И мне кажется, что сейчас тот момент, когда мы можем начать новое сотрудничество в этих областях", - сказал Кадзияма, выступая на ПМЭФ.
Он отметил, что очень важна энергетическая сфера, которая является одним из столпов плана сотрудничества между странами из 8 пунктов. "В частности, природный газ очень важный ресурс, в котором Россия занимает одно из лидирующих мест. И вот соединение российских ресурсов и азиатского рынка является одним из перспективных направлений для нас", - пояснил министр.
Кадзияма добавил, что важной сферой сотрудничества является борьба с выбросами парниковых газов и цифровизация. По его словам, Токио в будущем намерен поддерживать сотрудничество между странами и области технологий.
"Хотел бы выразить решимость сделать всё для углубления и расширения нашего сотрудничества, которое непосредственно поддерживают оба наших лидера - премьер (Есихидэ) Суга и президент (Владимир) Путин", - сказал японский министр.
В ходе встречи президента России Путина и тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "план сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.