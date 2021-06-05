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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/tokio-1735768108.html
Токио хочет начать сотрудничать с Россией в ряде областей
Токио хочет начать сотрудничать с Россией в ряде областей - РИА Новости, 05.06.2021
Токио хочет начать сотрудничать с Россией в ряде областей
Токио считает, что настало время начать новое сотрудничество в ряде областей, сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:33
2021-06-05T11:33
петербургский международный экономический форум
россия
хироси кадзияма
петербургский международный экономический форум (фонд)
синдзо абэ
москва
япония
токио
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Токио считает, что настало время начать новое сотрудничество в ряде областей, сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.По его словам, проведение ПМЭФ и сессии Россия-Япония в рамках форума показывает, что сотрудничество Токио и Москвы на основе 8 пунктов "уверенно распространяет корневую систему"."Эпидемия коронавируса заставила нас столкнуться с многими трудностями. Но в то же время она осветила по-новому некоторые проблемы, которые мы видели и о которых знали ещё до эпидемии. Это здравоохранение, энергетика, цифровизация. И мне кажется, что сейчас тот момент, когда мы можем начать новое сотрудничество в этих областях", - сказал Кадзияма, выступая на ПМЭФ.Он отметил, что очень важна энергетическая сфера, которая является одним из столпов плана сотрудничества между странами из 8 пунктов. "В частности, природный газ очень важный ресурс, в котором Россия занимает одно из лидирующих мест. И вот соединение российских ресурсов и азиатского рынка является одним из перспективных направлений для нас", - пояснил министр.Кадзияма добавил, что важной сферой сотрудничества является борьба с выбросами парниковых газов и цифровизация. По его словам, Токио в будущем намерен поддерживать сотрудничество между странами и области технологий.В ходе встречи президента России Путина и тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "план сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, хироси кадзияма, петербургский международный экономический форум (фонд), синдзо абэ, москва, япония, токио, экономика

Токио хочет начать сотрудничать с Россией в ряде областей

11:33 05.06.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongСмотровая площадка в Токио, Япония
Смотровая площадка в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Токио считает, что настало время начать новое сотрудничество в ряде областей, сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.
По его словам, проведение ПМЭФ и сессии Россия-Япония в рамках форума показывает, что сотрудничество Токио и Москвы на основе 8 пунктов "уверенно распространяет корневую систему".
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"Эпидемия коронавируса заставила нас столкнуться с многими трудностями. Но в то же время она осветила по-новому некоторые проблемы, которые мы видели и о которых знали ещё до эпидемии. Это здравоохранение, энергетика, цифровизация. И мне кажется, что сейчас тот момент, когда мы можем начать новое сотрудничество в этих областях", - сказал Кадзияма, выступая на ПМЭФ.
Он отметил, что очень важна энергетическая сфера, которая является одним из столпов плана сотрудничества между странами из 8 пунктов. "В частности, природный газ очень важный ресурс, в котором Россия занимает одно из лидирующих мест. И вот соединение российских ресурсов и азиатского рынка является одним из перспективных направлений для нас", - пояснил министр.
Кадзияма добавил, что важной сферой сотрудничества является борьба с выбросами парниковых газов и цифровизация. По его словам, Токио в будущем намерен поддерживать сотрудничество между странами и области технологий.
"Хотел бы выразить решимость сделать всё для углубления и расширения нашего сотрудничества, которое непосредственно поддерживают оба наших лидера - премьер (Есихидэ) Суга и президент (Владимир) Путин", - сказал японский министр.
В ходе встречи президента России Путина и тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "план сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияХироси КадзиямаПетербургский международный экономический форум (фонд)Синдзо АбэМоскваЯпонияТокиоЭкономика
 
 
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