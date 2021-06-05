https://ria.ru/20210605/studentka-1735828023.html

На Ставрополье во время экзамена умерла студентка

На Ставрополье во время экзамена умерла студентка - РИА Новости, 06.06.2021

На Ставрополье во время экзамена умерла студентка

Студентка пединститута умерла во время экзамена в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-05T21:22

2021-06-05T21:22

2021-06-06T05:57

владимир владимиров

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 5 июн - РИА Новости. Студентка пединститута умерла во время экзамена в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Происшествие в Иноземцево. Во время экзамена в местном филиале Ставропольского государственного пединститута скончалась семнадцатилетняя студентка", - написал Владимиров в Instagram.Он отметил в своём сообщении, что по предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья, добавил глава региона."Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана", - добавил глава края.

https://ria.ru/20210524/ekzamen-1733654519.html

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров, ставропольский край, происшествия