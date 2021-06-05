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На Ставрополье во время экзамена умерла студентка
На Ставрополье во время экзамена умерла студентка - РИА Новости, 06.06.2021
На Ставрополье во время экзамена умерла студентка
Студентка пединститута умерла во время экзамена в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-05T21:22
2021-06-05T21:22
2021-06-06T05:57
владимир владимиров
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 5 июн - РИА Новости. Студентка пединститута умерла во время экзамена в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Происшествие в Иноземцево. Во время экзамена в местном филиале Ставропольского государственного пединститута скончалась семнадцатилетняя студентка", - написал Владимиров в Instagram.Он отметил в своём сообщении, что по предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья, добавил глава региона."Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана", - добавил глава края.
https://ria.ru/20210524/ekzamen-1733654519.html
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владимир владимиров, ставропольский край, происшествия