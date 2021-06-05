https://ria.ru/20210605/stantsii-1735826518.html
В ЛНР рассказали, где находятся станции радиоэлектронной борьбы ВСУ
В ЛНР рассказали, где находятся станции радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 05.06.2021
В ЛНР рассказали, где находятся станции радиоэлектронной борьбы ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T21:03
2021-06-05T21:03
2021-06-05T21:03
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731368230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5aff036062a677a0a42cb0e336b7ae54.jpg
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Золотое 4 июня мобильная группа 20-го батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигнала канала управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники ВСУ", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что подразделения Народной милиции постоянно наблюдают за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменение обстановки.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210605/radikaly-1735814708.html
https://ria.ru/20210530/sredstva-1734819751.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731368230_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_a5d7a769cf2cdbc61e13432ea8d8ad8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире