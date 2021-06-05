https://ria.ru/20210605/stantsii-1735826518.html

В ЛНР рассказали, где находятся станции радиоэлектронной борьбы ВСУ

В ЛНР рассказали, где находятся станции радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 05.06.2021

В ЛНР рассказали, где находятся станции радиоэлектронной борьбы ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T21:03

2021-06-05T21:03

2021-06-05T21:03

ситуация в днр и лнр

смм обсе

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Золотое 4 июня мобильная группа 20-го батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигнала канала управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники ВСУ", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что подразделения Народной милиции постоянно наблюдают за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменение обстановки.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210605/radikaly-1735814708.html

https://ria.ru/20210530/sredstva-1734819751.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире