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В ЛНР рассказали, где находятся станции радиоэлектронной борьбы ВСУ
В ЛНР рассказали, где находятся станции радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 05.06.2021
В ЛНР рассказали, где находятся станции радиоэлектронной борьбы ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T21:03
2021-06-05T21:03
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Золотое 4 июня мобильная группа 20-го батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигнала канала управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники ВСУ", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что подразделения Народной милиции постоянно наблюдают за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменение обстановки.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210605/radikaly-1735814708.html
https://ria.ru/20210530/sredstva-1734819751.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

В ЛНР рассказали, где находятся станции радиоэлектронной борьбы ВСУ

21:03 05.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПокинутый дом в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
Покинутый дом в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
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"В районе населенного пункта Золотое 4 июня мобильная группа 20-го батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигнала канала управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники ВСУ", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что подразделения Народной милиции постоянно наблюдают за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменение обстановки.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
 
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