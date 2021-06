https://ria.ru/20210605/ssha-1735769822.html

Минюст США вел "борьбу" за переписку журналистов New York Times

2021-06-05T11:49

2021-06-05T11:49

2021-06-05T11:49

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США при администрации бывшего президента Дональда Трампа и в начале правления Джо Байдена вело "тайную юридическую борьбу" за данные о переписке журналистов газеты New York Times по электронной почте с целью разузнать их источники, также власти запретили менеджменту издания разглашать сведения об этих попытках, сообщает газета со ссылкой на своего юриста.Ранее New York Times сообщала, что минюст США при Трампе тайно получил записи телефонных разговоров четырех журналистов, работавших в издании. Газета предполагала, что это было сделано из-за вышедшей 22 апреля 2017 года статьи, в которой все четыре журналиста значились в авторах. В той статье говорилось о том, как Джеймс Коми, являвшийся тогда директором ФБР, проводил "политически мотивированные расследования".По новым данным издания, в последние дни администрации Трампа власти США тайно предпринимали попытки получить данные электронной почты журналистов и не сообщали об этом газете. Так, в январе прокуратура Вашингтона получила судебный ордер, позволявший затребовать у Google, которая управляет почтовой системой New York Times, тайной передачи информации о переписке, говорится в материале, компания не подчинилась, заявив о необходимости сообщить о процессе газете.По информации газеты, ведомство продолжило свою "борьбу" и при администрации Байдена, в начале марта прокуратура уступила и разрешила сообщить о действиях властей адвокату Дэвиду МакКроу, взяв с него подписку о неразглашении. Впоследствии постановление о запрещении передачи информации было распространено на руководителей газеты, в том числе на главного редактора Дина Баке, сообщает издание. Адвокат газеты в пятницу заявил, что федеральный суд отменил запрет о неразглашении, который действовал с 3 марта, что и позволило ему раскрыть подробности ситуации. МакКроу назвал действия администрации "беспрецедентными", пишет издание.Минюст безуспешно пытался, как заявляет издание, получить журналы (логи) электронной почты четырех сотрудников у Google. Это позволило бы властям узнать сведения о получателе и отправителе и другие данные подобного вида, что помогло бы установить источники журналистов, сообщает New York Times.Главный редактор издания Баке осудил действия администраций Трампа и Байдена, заявив, что они тем самым попрали первую поправку к Конституции США о свободе слова и прессы. Представитель минюста США Энтони Коли заверил издание в "приверженности соблюдения" Первой поправки и отметил, что ведомство при Байдене "несколько раз в последние месяцы" откладывало исполнение постановления о неразглашении.Ранее газета Washington Post сообщила, что министерство юстиции США во время президентства Трампа тайно получило записи о телефонных разговорах журналистов издания, освещавших якобы имевшее место "вмешательство" России в президентские выборы 2016 году, что Москва неоднократно отрицала. По данным газеты, в письмах, направленных журналистам в мае 2021 года, министерство уведомляло, что получило записи об их телефонных разговорах в 2017 году. Ведомству, как утверждается, удалось получить данные о том, сколько длились звонки, а также кому и в какое время журналисты звонили. Также минюст попытался получить доступ к электронной переписке журналистов за тот же период, но безуспешно, писала газета.Позднее CNN сообщил, что администрация Трампа также тайно получила записи о телефонных разговорах корреспондента телеканала.

