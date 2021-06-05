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Российские военные доставили помощь в христианскую церковь в Сирии
Российские военные доставили помощь в христианскую церковь в Сирии - РИА Новости, 05.06.2021
Российские военные доставили помощь в христианскую церковь в Сирии
Военнослужащие Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии доставили гуманитарный груз христианской общине города Камышлы на северо-востоке Сирии,... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T08:59
2021-06-05T08:59
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КАМЫШЛЫ (Сирия), 5 июн - РИА Новости. Военнослужащие Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии доставили гуманитарный груз христианской общине города Камышлы на северо-востоке Сирии, сообщил журналистам представитель Центра."Выдали 280 гуманитарных наборов. Состав набора у нас стандартный - мука, рис, сахар, чай, сгущенное молоко. Все жители остались довольны", - отметил представитель ЦПВС Дмитрий Бредучев.По его словам, российские военные также поприсутствовали на молебне в местной христианской церкви, детский оркестр при церкви представил для представителей ЦПВС музыкальную программу.Как отметил настоятель Абдухас муса Абдала, местные жители очень благодарны, что военнослужащие РФ присутствуют в регионе. "Мы молимся за каждого погибшего русского солдата. Мы выражаем большую благодарность и любовь Российской Федерации", - добавил он."Сегодня мы провели молебен вместе с нашими русскими друзьями. Мы увидели, что русские друзья очень простодушные, они очень обрадовали наших детей, и мы выражаем огромную благодарность за их визит, мы всегда рады таким встречам и хотим, чтобы они повторялись", - рассказала корреспондентам прихожанка церкви Фатима аз-Зульхия.Столица провинции Хасеке - город Камышлы - считается одним из христианских центров страны. До войны христианское население города достигало около 40 тысяч человек, причем больше половины из них были прихожанами Сирийской православной церкви.С началом боевых действий почти половина христиан была вынуждена покинуть Камышлы. Теперь они постепенно возвращаются в свой город. Во многом это стало возможным благодаря присутствию в регионе российских военнослужащих, которые являются гарантами безопасности.C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2895 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5 тысяч тонн.
https://ria.ru/20210604/pshenitsa-1735570793.html
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россия, сирия, в мире

Российские военные доставили помощь в христианскую церковь в Сирии

08:59 05.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Читать ria.ru в
КАМЫШЛЫ (Сирия), 5 июн - РИА Новости. Военнослужащие Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии доставили гуманитарный груз христианской общине города Камышлы на северо-востоке Сирии, сообщил журналистам представитель Центра.
"Выдали 280 гуманитарных наборов. Состав набора у нас стандартный - мука, рис, сахар, чай, сгущенное молоко. Все жители остались довольны", - отметил представитель ЦПВС Дмитрий Бредучев.
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По его словам, российские военные также поприсутствовали на молебне в местной христианской церкви, детский оркестр при церкви представил для представителей ЦПВС музыкальную программу.
Как отметил настоятель Абдухас муса Абдала, местные жители очень благодарны, что военнослужащие РФ присутствуют в регионе. "Мы молимся за каждого погибшего русского солдата. Мы выражаем большую благодарность и любовь Российской Федерации", - добавил он.
"Сегодня мы провели молебен вместе с нашими русскими друзьями. Мы увидели, что русские друзья очень простодушные, они очень обрадовали наших детей, и мы выражаем огромную благодарность за их визит, мы всегда рады таким встречам и хотим, чтобы они повторялись", - рассказала корреспондентам прихожанка церкви Фатима аз-Зульхия.
Столица провинции Хасеке - город Камышлы - считается одним из христианских центров страны. До войны христианское население города достигало около 40 тысяч человек, причем больше половины из них были прихожанами Сирийской православной церкви.
С началом боевых действий почти половина христиан была вынуждена покинуть Камышлы. Теперь они постепенно возвращаются в свой город. Во многом это стало возможным благодаря присутствию в регионе российских военнослужащих, которые являются гарантами безопасности.
C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2895 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5 тысяч тонн.
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