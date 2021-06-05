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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/sechin-1735782538.html
Сечин оценил роль "Восток Ойл" в сфере "экологичной" нефти
Сечин оценил роль "Восток Ойл" в сфере "экологичной" нефти - РИА Новости, 05.06.2021
Сечин оценил роль "Восток Ойл" в сфере "экологичной" нефти
Характеристики сырья проекта "Восток Ойл" позволяют существенно разгрузить НПЗ или вообще исключить потребность в отдельных установках, значительно снизив тем... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:39
2021-06-05T13:39
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
таймыр
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Характеристики сырья проекта "Восток Ойл" позволяют существенно разгрузить НПЗ или вообще исключить потребность в отдельных установках, значительно снизив тем самым парниковые выбросы, такие проекты будут играть важную роль в удовлетворении спроса на "экологичную" нефть, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ."Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути."Такие проекты, как "Восток Ойл", будут играть важную роль в удовлетворении спроса на "экологичную" нефть", - сказал Сечин. По его словам, нефть проекта отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%, что сопоставимо с требованием стандарта Евро-3 к дизельному топливу, то есть сырье для переработки уже на входе имеет характеристики, близкие к требующимся на выходе.Он указал, что уже на этапе проектирования "Восток Ойл" учитывает использование передовых технологий для охраны окружающей среды – от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть. Проектными решениями предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту "углеродный след" на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, добавил Сечин."Тем самым, есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта "зеленых баррелей" нефти", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/sechin-1735777954.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, таймыр, экономика

Сечин оценил роль "Восток Ойл" в сфере "экологичной" нефти

13:39 05.06.2021
 
© Фото : пресс-служба "Роснефти"Буровая установка
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Фото : пресс-служба "Роснефти"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Характеристики сырья проекта "Восток Ойл" позволяют существенно разгрузить НПЗ или вообще исключить потребность в отдельных установках, значительно снизив тем самым парниковые выбросы, такие проекты будут играть важную роль в удовлетворении спроса на "экологичную" нефть, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ.
"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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"Такие проекты, как "Восток Ойл", будут играть важную роль в удовлетворении спроса на "экологичную" нефть", - сказал Сечин. По его словам, нефть проекта отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%, что сопоставимо с требованием стандарта Евро-3 к дизельному топливу, то есть сырье для переработки уже на входе имеет характеристики, близкие к требующимся на выходе.
"Такая нефть может существенно разгрузить или вообще исключить потребность в отдельных установках на НПЗ, значительно снизив тем самым парниковые выбросы", - отметил глава "Роснефти".
Он указал, что уже на этапе проектирования "Восток Ойл" учитывает использование передовых технологий для охраны окружающей среды – от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть. Проектными решениями предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту "углеродный след" на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, добавил Сечин.
"Тем самым, есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта "зеленых баррелей" нефти", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьИгорь СечинТаймырЭкономика
 
 
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