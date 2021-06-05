https://ria.ru/20210605/sechin-1735782538.html

Сечин оценил роль "Восток Ойл" в сфере "экологичной" нефти

Сечин оценил роль "Восток Ойл" в сфере "экологичной" нефти - РИА Новости, 05.06.2021

Сечин оценил роль "Восток Ойл" в сфере "экологичной" нефти

Характеристики сырья проекта "Восток Ойл" позволяют существенно разгрузить НПЗ или вообще исключить потребность в отдельных установках, значительно снизив тем... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:39

2021-06-05T13:39

2021-06-05T13:39

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

игорь сечин

таймыр

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Характеристики сырья проекта "Восток Ойл" позволяют существенно разгрузить НПЗ или вообще исключить потребность в отдельных установках, значительно снизив тем самым парниковые выбросы, такие проекты будут играть важную роль в удовлетворении спроса на "экологичную" нефть, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ."Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути."Такие проекты, как "Восток Ойл", будут играть важную роль в удовлетворении спроса на "экологичную" нефть", - сказал Сечин. По его словам, нефть проекта отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%, что сопоставимо с требованием стандарта Евро-3 к дизельному топливу, то есть сырье для переработки уже на входе имеет характеристики, близкие к требующимся на выходе.Он указал, что уже на этапе проектирования "Восток Ойл" учитывает использование передовых технологий для охраны окружающей среды – от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть. Проектными решениями предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту "углеродный след" на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, добавил Сечин."Тем самым, есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта "зеленых баррелей" нефти", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/sechin-1735777954.html

https://ria.ru/20210605/sechin-1735776801.html

таймыр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, таймыр, экономика