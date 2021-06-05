https://ria.ru/20210605/sechin-1735777954.html
Сечин призвал внедрить систему экологической оценки товаров и услуг
Сечин призвал внедрить систему экологической оценки товаров и услуг - РИА Новости, 05.06.2021
Сечин призвал внедрить систему экологической оценки товаров и услуг
Глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ призвал не отказываться от углеводородов и вводить протекционистские меры, а вместо этого внедрять мировую систему оценки и РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:54
2021-06-05T12:54
2021-06-05T12:54
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ призвал не отказываться от углеводородов и вводить протекционистские меры, а вместо этого внедрять мировую систему оценки и сертификации товаров и услуг."Вместо призывов к полному отказу от углеводородов или введению протекционистских мер целесообразно было бы внедрить прозрачную систему оценки и сертификации товаров и услуг, принятую всем мировым сообществом, а не навязанную отдельными крупными игроками", - сказал Сечин в ходе своего выступления на сессии "Трансформация мировой энергетики".Он добавил, что введение такого инструмента позволило бы избежать риска переноса уже существующих и строительства новых вредных производств в развивающихся странах. Также это поможет донести до потребителей информацию об условиях добычи в этих странах редких полезных ископаемых, необходимых для производства аккумуляторов, о нерешенных в большинстве стран мира проблемах с утилизацией бытового мусора, отметил Сечин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/sechin-1735776801.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, технологии, экономика