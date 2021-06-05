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Доля нефти в мировом энергобалансе будет снижаться, заявил Сечин
Доля нефти в мировом энергобалансе будет снижаться, заявил Сечин - РИА Новости, 05.06.2021
Доля нефти в мировом энергобалансе будет снижаться, заявил Сечин
Потребление нефти в мире в долгосрочной перспективе будет расти, несмотря на снижение ее доли в мировом энергобалансе, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:48
2021-06-05T12:48
2021-06-05T13:11
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Потребление нефти в мире в долгосрочной перспективе будет расти, несмотря на снижение ее доли в мировом энергобалансе, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ."Потребление нефти будет расти, несмотря на относительное снижение ее доли в мировом энергобалансе", - сказал Сечин в ходе своего выступления на сессии "Трансформация мировой энергетики".Он отметил, что увеличение спроса на энергоносители обеспечат рост населения и мировой экономики. Основной вклад в этот рост внесут развивающиеся страны, где быстрыми темпами растет численность среднего класса, но обеспеченность энергией находится на критически низком уровне.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/defitsit-1735770303.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика