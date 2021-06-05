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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/sechin-1735777386.html
Доля нефти в мировом энергобалансе будет снижаться, заявил Сечин
Доля нефти в мировом энергобалансе будет снижаться, заявил Сечин - РИА Новости, 05.06.2021
Доля нефти в мировом энергобалансе будет снижаться, заявил Сечин
Потребление нефти в мире в долгосрочной перспективе будет расти, несмотря на снижение ее доли в мировом энергобалансе, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:48
2021-06-05T13:11
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Потребление нефти в мире в долгосрочной перспективе будет расти, несмотря на снижение ее доли в мировом энергобалансе, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ."Потребление нефти будет расти, несмотря на относительное снижение ее доли в мировом энергобалансе", - сказал Сечин в ходе своего выступления на сессии "Трансформация мировой энергетики".Он отметил, что увеличение спроса на энергоносители обеспечат рост населения и мировой экономики. Основной вклад в этот рост внесут развивающиеся страны, где быстрыми темпами растет численность среднего класса, но обеспеченность энергией находится на критически низком уровне.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/defitsit-1735770303.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика

Доля нефти в мировом энергобалансе будет снижаться, заявил Сечин

12:48 05.06.2021 (обновлено: 13:11 05.06.2021)
 
© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Depositphotos / Makhnach
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Потребление нефти в мире в долгосрочной перспективе будет расти, несмотря на снижение ее доли в мировом энергобалансе, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ.
"Потребление нефти будет расти, несмотря на относительное снижение ее доли в мировом энергобалансе", - сказал Сечин в ходе своего выступления на сессии "Трансформация мировой энергетики".
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 11:55Петербургский международный экономический форум
Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа, заявил Сечин
Он отметил, что увеличение спроса на энергоносители обеспечат рост населения и мировой экономики. Основной вклад в этот рост внесут развивающиеся страны, где быстрыми темпами растет численность среднего класса, но обеспеченность энергией находится на критически низком уровне.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 11:50Петербургский международный экономический форум
Сечин рассказал, когда восстановится спрос на нефть
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьИгорь СечинЭкономика
 
 
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