https://ria.ru/20210605/sechin-1735776801.html

Сечин сравнил экологическое регулирование в России и США

Сечин сравнил экологическое регулирование в России и США - РИА Новости, 05.06.2021

Сечин сравнил экологическое регулирование в России и США

Экологическое регулирование в нефтегазовой отрасли РФ существенно строже, чем в США, это предопределяет высокое качество российских проектов, заявил глава... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:43

2021-06-05T12:43

2021-06-05T12:43

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

игорь сечин

сша

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экологическое регулирование в нефтегазовой отрасли РФ существенно строже, чем в США, это предопределяет высокое качество российских проектов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ.Сечин отметил, что в мире существуют различные подходы к регулированию сектора. В качестве примера он привел Пермский сланцевый бассейн, ключевой регион добычи нефти в США, где, по его словам, "фактически отсутствуют нормативы сжигания газа"."Сланцевая скважина, имеющая наибольшую продуктивность в первый год работы, может получать разрешение на свободное сжигание газа на срок до полугода. Тогда как в России требования по утилизации достигают 95%. Российское экологическое регулирование в нефтегазовой отрасли является существенно более строгим, что предопределяет высокое качество российских проектов", - сказал он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/sanktsii-1735776384.html

https://ria.ru/20210605/sechin-1735776122.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, сша, экономика