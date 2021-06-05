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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/sechin-1735776801.html
Сечин сравнил экологическое регулирование в России и США
Сечин сравнил экологическое регулирование в России и США - РИА Новости, 05.06.2021
Сечин сравнил экологическое регулирование в России и США
Экологическое регулирование в нефтегазовой отрасли РФ существенно строже, чем в США, это предопределяет высокое качество российских проектов, заявил глава... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:43
2021-06-05T12:43
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
сша
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экологическое регулирование в нефтегазовой отрасли РФ существенно строже, чем в США, это предопределяет высокое качество российских проектов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ.Сечин отметил, что в мире существуют различные подходы к регулированию сектора. В качестве примера он привел Пермский сланцевый бассейн, ключевой регион добычи нефти в США, где, по его словам, "фактически отсутствуют нормативы сжигания газа"."Сланцевая скважина, имеющая наибольшую продуктивность в первый год работы, может получать разрешение на свободное сжигание газа на срок до полугода. Тогда как в России требования по утилизации достигают 95%. Российское экологическое регулирование в нефтегазовой отрасли является существенно более строгим, что предопределяет высокое качество российских проектов", - сказал он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/sanktsii-1735776384.html
https://ria.ru/20210605/sechin-1735776122.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, сша, экономика

Сечин сравнил экологическое регулирование в России и США

12:43 05.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экологическое регулирование в нефтегазовой отрасли РФ существенно строже, чем в США, это предопределяет высокое качество российских проектов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ.
Сечин отметил, что в мире существуют различные подходы к регулированию сектора. В качестве примера он привел Пермский сланцевый бассейн, ключевой регион добычи нефти в США, где, по его словам, "фактически отсутствуют нормативы сжигания газа".
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"Сланцевая скважина, имеющая наибольшую продуктивность в первый год работы, может получать разрешение на свободное сжигание газа на срок до полугода. Тогда как в России требования по утилизации достигают 95%. Российское экологическое регулирование в нефтегазовой отрасли является существенно более строгим, что предопределяет высокое качество российских проектов", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьИгорь СечинСШАЭкономика
 
 
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