https://ria.ru/20210605/sechin-1735775804.html

Сечин рассказал о трансформации нефтегазовой отрасли

Сечин рассказал о трансформации нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 05.06.2021

Сечин рассказал о трансформации нефтегазовой отрасли

Нефтегазовая отрасль РФ сейчас трансформируется под влиянием многих факторов, могут появиться новые игроки и вырасти средние компании, считает глава "Роснефти"... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:38

2021-06-05T12:38

2021-06-05T12:38

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

опек

игорь сечин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Нефтегазовая отрасль РФ сейчас трансформируется под влиянием многих факторов, могут появиться новые игроки и вырасти средние компании, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин."Российская нефтегазовая отрасль также реформируется под влиянием факторов пандемии, усиления регулирования в добыче, действия соглашения ОПЕК+, сдерживания цен в рознице и увеличения доли выработанных месторождений в традиционных регионах добычи, прежде всего, Западной Сибири", - сказал Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ."В ближайшее время мы наверняка увидим появление новых игроков, рост средних компаний, консолидацию в отрасти в целом", - добавил он.Сечин отметил, что касается и "Роснефти", "которая проводит оптимизацию своего портфеля, выходя из "хвостовых" активов, усиливает фокус на эффективности и приступает к реализации новых крупных проектов".

https://ria.ru/20210605/sechin-1735775088.html

https://ria.ru/20210605/sechin-1735774297.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, опек, игорь сечин, экономика