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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/sechin-1735775804.html
Сечин рассказал о трансформации нефтегазовой отрасли
Сечин рассказал о трансформации нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 05.06.2021
Сечин рассказал о трансформации нефтегазовой отрасли
Нефтегазовая отрасль РФ сейчас трансформируется под влиянием многих факторов, могут появиться новые игроки и вырасти средние компании, считает глава "Роснефти"... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:38
2021-06-05T12:38
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
опек
игорь сечин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Нефтегазовая отрасль РФ сейчас трансформируется под влиянием многих факторов, могут появиться новые игроки и вырасти средние компании, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин."Российская нефтегазовая отрасль также реформируется под влиянием факторов пандемии, усиления регулирования в добыче, действия соглашения ОПЕК+, сдерживания цен в рознице и увеличения доли выработанных месторождений в традиционных регионах добычи, прежде всего, Западной Сибири", - сказал Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ."В ближайшее время мы наверняка увидим появление новых игроков, рост средних компаний, консолидацию в отрасти в целом", - добавил он.Сечин отметил, что касается и "Роснефти", "которая проводит оптимизацию своего портфеля, выходя из "хвостовых" активов, усиливает фокус на эффективности и приступает к реализации новых крупных проектов".
https://ria.ru/20210605/sechin-1735775088.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, опек, игорь сечин, экономика

Сечин рассказал о трансформации нефтегазовой отрасли

12:38 05.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОператор по добыче нефти
Оператор по добыче нефти - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Нефтегазовая отрасль РФ сейчас трансформируется под влиянием многих факторов, могут появиться новые игроки и вырасти средние компании, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Российская нефтегазовая отрасль также реформируется под влиянием факторов пандемии, усиления регулирования в добыче, действия соглашения ОПЕК+, сдерживания цен в рознице и увеличения доли выработанных месторождений в традиционных регионах добычи, прежде всего, Западной Сибири", - сказал Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ.
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:34
Сечин рассказал о преимуществах укрупнения нефтегазовых гигантов
"В ближайшее время мы наверняка увидим появление новых игроков, рост средних компаний, консолидацию в отрасти в целом", - добавил он.
Сечин отметил, что касается и "Роснефти", "которая проводит оптимизацию своего портфеля, выходя из "хвостовых" активов, усиливает фокус на эффективности и приступает к реализации новых крупных проектов".
Пункт подготовки нефти компании Лукойл в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:32Петербургский международный экономический форум
Нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами, заявил Сечин
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьОПЕКИгорь СечинЭкономика
 
 
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