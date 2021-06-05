https://ria.ru/20210605/sechin-1735775088.html

Сечин рассказал о преимуществах укрупнения нефтегазовых гигантов

Сечин рассказал о преимуществах укрупнения нефтегазовых гигантов - РИА Новости, 05.06.2021

Сечин рассказал о преимуществах укрупнения нефтегазовых гигантов

Укрупнение нефтегазовых гигантов может позволить нарастить инвестиции в энергетическую трансформацию, повысить инвестиционную привлекательность энергорынка,... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:34

2021-06-05T12:34

2021-06-05T12:34

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

игорь сечин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150884/90/1508849009_0:37:2972:1708_1920x0_80_0_0_206a379ba3c487ad526c07c0d73f0d52.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Укрупнение нефтегазовых гигантов может позволить нарастить инвестиции в энергетическую трансформацию, повысить инвестиционную привлекательность энергорынка, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ."Ряд крупнейших европейских компаний ставит цели по превращению из нефтегазовых в диверсифицированные энергетические. Достичь этих целей планируется, в том числе, за счет снижения добычи углеводородов, что будет способствовать достижению их углеродной нейтральности", - сказал Сечин.По его словам, сокращение добычи нефти и газа мейджорами при одновременной невозможности поставить на рынок достаточные объемы солнечной и ветровой энергии может привести к новой волне слияний."Укрупнение мейджоров позволило бы нарастить инвестиции в энергетическую трансформацию, укрепить их конкурентные позиции и повысить инвестиционную привлекательность", - добавил глава "Роснефти".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/sechin-1735774297.html

https://ria.ru/20210605/defitsit-1735770303.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика