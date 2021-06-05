https://ria.ru/20210605/sechin-1735774297.html
Нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами, заявил Сечин
Нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами, заявил Сечин - РИА Новости, 05.06.2021
Нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами, заявил Сечин
Нефтегазовым компаниям нужно менять формат отношений с инвесторами из-за их внимания не к фундаментальным показателям, а к зеленому ребрендингу и затратам на... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:32
2021-06-05T12:32
2021-06-05T12:32
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152159/89/1521598949_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fe5dc824fc2e5d2edfe9ca01e51f050e.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нефтегазовым компаниям нужно менять формат отношений с инвесторами из-за их внимания не к фундаментальным показателям, а к зеленому ребрендингу и затратам на обратный выкуп акций, завил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ."Похоже, компаниям необходимо менять формат взаимодействия с внешним миром, поскольку сегодня инвесторы уделяют больше внимания таким аспектам, как экологические программы, инвестиции в углеродную нейтральность, зеленый ребрендинг и затраты на обратный выкуп акций, а не фундаментальным финансовым и операционным показателям, позволяющим реально оценить текущие и будущие перспективы бизнеса", - сказал Сечин.Он подчеркнул, что вывод инвестиций из традиционного нефтегазового бизнеса уже привел к цепочке последствий, таких как падение прибыли, а для некоторых игроков и убытки, выход из хвостовых активов и усиление давления акционеров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/sechin-1735773529.html
https://ria.ru/20210605/neft-1735769993.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152159/89/1521598949_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_69c2dcc3ca2c65f2054eabdcd8a70885.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика