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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/sechin-1735774297.html
Нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами, заявил Сечин
Нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами, заявил Сечин - РИА Новости, 05.06.2021
Нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами, заявил Сечин
Нефтегазовым компаниям нужно менять формат отношений с инвесторами из-за их внимания не к фундаментальным показателям, а к зеленому ребрендингу и затратам на... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:32
2021-06-05T12:32
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
экономика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нефтегазовым компаниям нужно менять формат отношений с инвесторами из-за их внимания не к фундаментальным показателям, а к зеленому ребрендингу и затратам на обратный выкуп акций, завил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ."Похоже, компаниям необходимо менять формат взаимодействия с внешним миром, поскольку сегодня инвесторы уделяют больше внимания таким аспектам, как экологические программы, инвестиции в углеродную нейтральность, зеленый ребрендинг и затраты на обратный выкуп акций, а не фундаментальным финансовым и операционным показателям, позволяющим реально оценить текущие и будущие перспективы бизнеса", - сказал Сечин.Он подчеркнул, что вывод инвестиций из традиционного нефтегазового бизнеса уже привел к цепочке последствий, таких как падение прибыли, а для некоторых игроков и убытки, выход из хвостовых активов и усиление давления акционеров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/sechin-1735773529.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика

Нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами, заявил Сечин

12:32 05.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт подготовки нефти компании "Лукойл" в Ханты-Мансийском автономном округе
Пункт подготовки нефти компании Лукойл в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нефтегазовым компаниям нужно менять формат отношений с инвесторами из-за их внимания не к фундаментальным показателям, а к зеленому ребрендингу и затратам на обратный выкуп акций, завил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ.
"Похоже, компаниям необходимо менять формат взаимодействия с внешним миром, поскольку сегодня инвесторы уделяют больше внимания таким аспектам, как экологические программы, инвестиции в углеродную нейтральность, зеленый ребрендинг и затраты на обратный выкуп акций, а не фундаментальным финансовым и операционным показателям, позволяющим реально оценить текущие и будущие перспективы бизнеса", - сказал Сечин.
Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:27Петербургский международный экономический форум
Нефтяники попали в зависимость от интересов инвесторов, заявил Сечин
Он подчеркнул, что вывод инвестиций из традиционного нефтегазового бизнеса уже привел к цепочке последствий, таких как падение прибыли, а для некоторых игроков и убытки, выход из хвостовых активов и усиление давления акционеров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 11:50Петербургский международный экономический форум
Сечин рассказал, когда восстановится спрос на нефть
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьИгорь СечинЭкономика
 
 
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