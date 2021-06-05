https://ria.ru/20210605/sechin-1735774297.html

Нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами, заявил Сечин

Нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами, заявил Сечин - РИА Новости, 05.06.2021

Нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами, заявил Сечин

Нефтегазовым компаниям нужно менять формат отношений с инвесторами из-за их внимания не к фундаментальным показателям, а к зеленому ребрендингу и затратам на... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:32

2021-06-05T12:32

2021-06-05T12:32

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

игорь сечин

экономика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нефтегазовым компаниям нужно менять формат отношений с инвесторами из-за их внимания не к фундаментальным показателям, а к зеленому ребрендингу и затратам на обратный выкуп акций, завил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ."Похоже, компаниям необходимо менять формат взаимодействия с внешним миром, поскольку сегодня инвесторы уделяют больше внимания таким аспектам, как экологические программы, инвестиции в углеродную нейтральность, зеленый ребрендинг и затраты на обратный выкуп акций, а не фундаментальным финансовым и операционным показателям, позволяющим реально оценить текущие и будущие перспективы бизнеса", - сказал Сечин.Он подчеркнул, что вывод инвестиций из традиционного нефтегазового бизнеса уже привел к цепочке последствий, таких как падение прибыли, а для некоторых игроков и убытки, выход из хвостовых активов и усиление давления акционеров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/sechin-1735773529.html

https://ria.ru/20210605/neft-1735769993.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика