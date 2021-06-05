https://ria.ru/20210605/sechin-1735773529.html

Нефтяники попали в зависимость от интересов инвесторов, заявил Сечин

Нефтяники попали в зависимость от интересов инвесторов, заявил Сечин - РИА Новости, 05.06.2021

Нефтяники попали в зависимость от интересов инвесторов, заявил Сечин

Долгосрочная стабильность поставок нефти под риском из-за недоинвестирования - компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:27

2021-06-05T12:27

2021-06-05T12:27

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

игорь сечин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Долгосрочная стабильность поставок нефти под риском из-за недоинвестирования - компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ."Долгосрочная стабильность поставок нефти находится под риском из-за недоинвестирования. ... Компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов", - сказал он.Сечин отметил, что это связано как с требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны "стейкхолдеров", так и со стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций.По его словам, некоторые компании вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу в ближайшие годы, и отказываются от поиска и разведки новых запасов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/defitsit-1735770303.html

https://ria.ru/20210605/riski-1735765374.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика