https://ria.ru/20210605/sechin-1735768945.html

Сечин рассказал о росте потребления в Индии

Сечин рассказал о росте потребления в Индии - РИА Новости, 05.06.2021

Сечин рассказал о росте потребления в Индии

Рост потребления в Индии сделает страну ключевым драйвером мирового спроса на энергоресурсы, считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в рамках сессии... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:42

2021-06-05T11:42

2021-06-05T11:42

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

нарендра моди

роснефть

игорь сечин

индия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Рост потребления в Индии сделает страну ключевым драйвером мирового спроса на энергоресурсы, считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ."Планы достопочтенного премьер-министра Шри Нарендры Моди по повышению доступности энергии для каждого жителя страны превратят Индию в ключевой драйвер роста мирового спроса на энергоресурсы", - сказал он.Сечин отметил, что энергетическая концепция Индии делает ставку не на одно или два приоритетных направления, а предполагает сбалансированное развитие всех источников энергии – возобновляемой энергетики, биотоплив, газа, более чистого использования нефти и угля, а также перехода к новым источникам, включая водород. Рост потребления в Индии, который последует после окончания пандемии, будет означать системное укрепление потребительского рынка в этой огромной стране.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735737048.html

https://ria.ru/20210604/indiya-1735546083.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), нарендра моди, роснефть, игорь сечин, индия, экономика