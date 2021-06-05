Сечин рассказал о росте потребления в Индии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Рост потребления в Индии сделает страну ключевым драйвером мирового спроса на энергоресурсы, считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ.
"Планы достопочтенного премьер-министра Шри Нарендры Моди по повышению доступности энергии для каждого жителя страны превратят Индию в ключевой драйвер роста мирового спроса на энергоресурсы", - сказал он.
Сечин отметил, что энергетическая концепция Индии делает ставку не на одно или два приоритетных направления, а предполагает сбалансированное развитие всех источников энергии – возобновляемой энергетики, биотоплив, газа, более чистого использования нефти и угля, а также перехода к новым источникам, включая водород. Рост потребления в Индии, который последует после окончания пандемии, будет означать системное укрепление потребительского рынка в этой огромной стране.
"Такой взвешенный подход способствует долгосрочной устойчивости энергетической отрасли и страны в целом", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.