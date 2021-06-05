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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/sechin-1735768945.html
Сечин рассказал о росте потребления в Индии
Сечин рассказал о росте потребления в Индии - РИА Новости, 05.06.2021
Сечин рассказал о росте потребления в Индии
Рост потребления в Индии сделает страну ключевым драйвером мирового спроса на энергоресурсы, считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в рамках сессии... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:42
2021-06-05T11:42
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
нарендра моди
роснефть
игорь сечин
индия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Рост потребления в Индии сделает страну ключевым драйвером мирового спроса на энергоресурсы, считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ."Планы достопочтенного премьер-министра Шри Нарендры Моди по повышению доступности энергии для каждого жителя страны превратят Индию в ключевой драйвер роста мирового спроса на энергоресурсы", - сказал он.Сечин отметил, что энергетическая концепция Индии делает ставку не на одно или два приоритетных направления, а предполагает сбалансированное развитие всех источников энергии – возобновляемой энергетики, биотоплив, газа, более чистого использования нефти и угля, а также перехода к новым источникам, включая водород. Рост потребления в Индии, который последует после окончания пандемии, будет означать системное укрепление потребительского рынка в этой огромной стране.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735737048.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), нарендра моди, роснефть, игорь сечин, индия, экономика

Сечин рассказал о росте потребления в Индии

11:42 05.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Рост потребления в Индии сделает страну ключевым драйвером мирового спроса на энергоресурсы, считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ.
"Планы достопочтенного премьер-министра Шри Нарендры Моди по повышению доступности энергии для каждого жителя страны превратят Индию в ключевой драйвер роста мирового спроса на энергоресурсы", - сказал он.
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Сечин отметил, что энергетическая концепция Индии делает ставку не на одно или два приоритетных направления, а предполагает сбалансированное развитие всех источников энергии – возобновляемой энергетики, биотоплив, газа, более чистого использования нефти и угля, а также перехода к новым источникам, включая водород. Рост потребления в Индии, который последует после окончания пандемии, будет означать системное укрепление потребительского рынка в этой огромной стране.
"Такой взвешенный подход способствует долгосрочной устойчивости энергетической отрасли и страны в целом", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Нарендра МодиРоснефтьИгорь СечинИндияЭкономика
 
 
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