Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/sbor-1735766281.html
В Минвостокразвития предложили ввести туристические сборы в ДФО и Арктике
В Минвостокразвития предложили ввести туристические сборы в ДФО и Арктике - РИА Новости, 05.06.2021
В Минвостокразвития предложили ввести туристические сборы в ДФО и Арктике
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил ввести точечные туристические сборы на Дальнем Востоке и в Арктике, чтобы помочь муниципалитетам бороться с... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:20
2021-06-05T11:20
петербургский международный экономический форум
алексей чекунков
петербургский международный экономический форум (фонд)
дальний восток
новости - туризм
арктика
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155632/91/1556329143_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_ac1b5c02ce0a595c883ac409c84f0052.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил ввести точечные туристические сборы на Дальнем Востоке и в Арктике, чтобы помочь муниципалитетам бороться с мусором после туристов и сохранить природу."Совершенно точно турпоток на Дальний Восток и в Арктику вырастет. Нужно, чтобы природа при этом не пострадала. Я бы очень хотел, чтобы не только мои дети, но и мои внуки прикоснулись ко всем потрясающим местам, которые мне посчастливилось увидеть в довольно диком и нетронутом состоянии. Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии - ред.), который за половину Байкала отвечает, не даст соврать. Мы должны беречь то, что чем нам посчастливилось как нации обладать, поэтому устойчивое развитие и возможно. Не ловите меня на слове, таких решений в правительстве нет, но нужны какие-то точечные решения в виде туристических сборов, в виде, может быть, небольших таргетированных сборов", — сказал Чекунков на сессии ПМЭФ."Но нельзя, чтобы миллионы людей приезжали в такие места как Байкал, как Долина гейзеров, как наша хрупкая Арктика, и все, что после них остается, решалось силами муниципалитетов и силами населенных пунктов. У них действительно нет для этого бюджетов. Собрать модель, которая не нарушил баланс, людям даст радость, но сохранить природу - наша большая священная задача", — добавил министр.По словам министра, Дальний Восток и Арктику ежегодно посещает 7,5 миллиона туристов."5 миллионов человек ежегодно посещают Приморье. Южные регионы Дальнего Востока конкурируют с Краснодарским краем, а метеорологически может быть побеждают по количеству солнечных дней", — отметил Чекунков. По словам министра, задача министерства удвоить номерной фонд, снизить цену доставки людей к местам.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/minvostokrazvitiya-1735420503.html
дальний восток
арктика
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155632/91/1556329143_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_8b192cd60bee01653ace148f186a180a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей чекунков, петербургский международный экономический форум (фонд), дальний восток, новости - туризм, арктика, краснодарский край

В Минвостокразвития предложили ввести туристические сборы в ДФО и Арктике

11:20 05.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкУссурийская тайга
Уссурийская тайга - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил ввести точечные туристические сборы на Дальнем Востоке и в Арктике, чтобы помочь муниципалитетам бороться с мусором после туристов и сохранить природу.
"Совершенно точно турпоток на Дальний Восток и в Арктику вырастет. Нужно, чтобы природа при этом не пострадала. Я бы очень хотел, чтобы не только мои дети, но и мои внуки прикоснулись ко всем потрясающим местам, которые мне посчастливилось увидеть в довольно диком и нетронутом состоянии. Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии - ред.), который за половину Байкала отвечает, не даст соврать. Мы должны беречь то, что чем нам посчастливилось как нации обладать, поэтому устойчивое развитие и возможно. Не ловите меня на слове, таких решений в правительстве нет, но нужны какие-то точечные решения в виде туристических сборов, в виде, может быть, небольших таргетированных сборов", — сказал Чекунков на сессии ПМЭФ.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пленарной сессии Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста? - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 13:31Петербургский международный экономический форум
Дальний Восток и Арктика станут жемчужиной туризма, заявил Чекунков
"Но нельзя, чтобы миллионы людей приезжали в такие места как Байкал, как Долина гейзеров, как наша хрупкая Арктика, и все, что после них остается, решалось силами муниципалитетов и силами населенных пунктов. У них действительно нет для этого бюджетов. Собрать модель, которая не нарушил баланс, людям даст радость, но сохранить природу - наша большая священная задача", — добавил министр.
По словам министра, Дальний Восток и Арктику ежегодно посещает 7,5 миллиона туристов.
"5 миллионов человек ежегодно посещают Приморье. Южные регионы Дальнего Востока конкурируют с Краснодарским краем, а метеорологически может быть побеждают по количеству солнечных дней", — отметил Чекунков. По словам министра, задача министерства удвоить номерной фонд, снизить цену доставки людей к местам.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумАлексей ЧекунковПетербургский международный экономический форум (фонд)Дальний ВостокНовости - ТуризмАрктикаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Лента новостейМолния