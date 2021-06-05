В Минвостокразвития предложили ввести туристические сборы в ДФО и Арктике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил ввести точечные туристические сборы на Дальнем Востоке и в Арктике, чтобы помочь муниципалитетам бороться с мусором после туристов и сохранить природу.
"Совершенно точно турпоток на Дальний Восток и в Арктику вырастет. Нужно, чтобы природа при этом не пострадала. Я бы очень хотел, чтобы не только мои дети, но и мои внуки прикоснулись ко всем потрясающим местам, которые мне посчастливилось увидеть в довольно диком и нетронутом состоянии. Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии - ред.), который за половину Байкала отвечает, не даст соврать. Мы должны беречь то, что чем нам посчастливилось как нации обладать, поэтому устойчивое развитие и возможно. Не ловите меня на слове, таких решений в правительстве нет, но нужны какие-то точечные решения в виде туристических сборов, в виде, может быть, небольших таргетированных сборов", — сказал Чекунков на сессии ПМЭФ.
"Но нельзя, чтобы миллионы людей приезжали в такие места как Байкал, как Долина гейзеров, как наша хрупкая Арктика, и все, что после них остается, решалось силами муниципалитетов и силами населенных пунктов. У них действительно нет для этого бюджетов. Собрать модель, которая не нарушил баланс, людям даст радость, но сохранить природу - наша большая священная задача", — добавил министр.
По словам министра, Дальний Восток и Арктику ежегодно посещает 7,5 миллиона туристов.
"5 миллионов человек ежегодно посещают Приморье. Южные регионы Дальнего Востока конкурируют с Краснодарским краем, а метеорологически может быть побеждают по количеству солнечных дней", — отметил Чекунков. По словам министра, задача министерства удвоить номерной фонд, снизить цену доставки людей к местам.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.