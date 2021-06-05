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Кобылкин назвал санкции на технологии "вкладом" в выброс парниковых газов
Кобылкин назвал санкции на технологии "вкладом" в выброс парниковых газов - РИА Новости, 05.06.2021
Кобылкин назвал санкции на технологии "вкладом" в выброс парниковых газов
Экономические санкции и ограничение доступа к технологиям должно расцениваться как дополнительный "вклад" отдельных стран в повышение выбросов парниковых газов, РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:41
2021-06-05T12:41
2021-06-05T12:41
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
единая россия
дмитрий кобылкин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономические санкции и ограничение доступа к технологиям должно расцениваться как дополнительный "вклад" отдельных стран в повышение выбросов парниковых газов, заявил РИА Новости бывший глава Минприроды РФ, врио заместителя секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин."Впервые такое внимание уделено экологии. Основные направления работ: сохранение экосистем, ликвидация накопленного ущерба, использование наилучших доступных технологий. Компании и регионы постепенно переходят на новый, более экологичный этап своего развития... К чему хочу призвать - отказаться от двойных стандартов. Экономические санкции и ограничение доступа к технологиям должно расцениваться как дополнительный вклад отдельных стран в увеличение выбросов парниковых газов", - сказал Кобылкин в кулуарах ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), единая россия, дмитрий кобылкин, экономика