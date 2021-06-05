https://ria.ru/20210605/sanktsii-1735776384.html

Кобылкин назвал санкции на технологии "вкладом" в выброс парниковых газов

Кобылкин назвал санкции на технологии "вкладом" в выброс парниковых газов - РИА Новости, 05.06.2021

Кобылкин назвал санкции на технологии "вкладом" в выброс парниковых газов

Экономические санкции и ограничение доступа к технологиям должно расцениваться как дополнительный "вклад" отдельных стран в повышение выбросов парниковых газов, РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:41

2021-06-05T12:41

2021-06-05T12:41

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

единая россия

дмитрий кобылкин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономические санкции и ограничение доступа к технологиям должно расцениваться как дополнительный "вклад" отдельных стран в повышение выбросов парниковых газов, заявил РИА Новости бывший глава Минприроды РФ, врио заместителя секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин."Впервые такое внимание уделено экологии. Основные направления работ: сохранение экосистем, ликвидация накопленного ущерба, использование наилучших доступных технологий. Компании и регионы постепенно переходят на новый, более экологичный этап своего развития... К чему хочу призвать - отказаться от двойных стандартов. Экономические санкции и ограничение доступа к технологиям должно расцениваться как дополнительный вклад отдельных стран в увеличение выбросов парниковых газов", - сказал Кобылкин в кулуарах ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/vybrosy-1735774126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), единая россия, дмитрий кобылкин, экономика