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К тушению лесных пожаров в Якутии привлекут самолет Бе-200
К тушению лесных пожаров в Якутии привлекут самолет Бе-200 - РИА Новости, 05.06.2021
К тушению лесных пожаров в Якутии привлекут самолет Бе-200
Самолет-амфибию Бе-200 МЧС России привлекут к тушению лесных пожаров в районах Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T08:46
2021-06-05T08:46
республика саха (якутия)
бе-200
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Самолет-амфибию Бе-200 МЧС России привлекут к тушению лесных пожаров в районах Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Отмечается, что в первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников провел в субботу заседание оперштаба по борьбе с лесными пожарами в Нюрбинском и Сунтарском районах."По итогам заседания оперштаба принято решение усилить группировку сил и средств в Вилюйской группе улусов, запросить федеральные резервы у Авиалесоохраны. Также были направлены запросы на привлечение авиации МЧС России, в частности самолета Бе-200. По словам Дмитрия Дмитриевича, прилет самолета ожидается в течение дня", - рассказали в пресс-службе.По данным регионального кабмина, в республике еще не начался сезон сухих гроз, лесные пожары вызваны человеческим фактором. На тушении задействовано около 1,5 тысячи человек из Авиалесоохраны, Якутлесресурса, МЧС, лесничеств и местного населения.За прошедшие сутки ликвидировано 5 лесных пожаров, обнаружено 6 лесных пожаров на площади 35,1 га, по которым ведутся работы по тушению.
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республика саха (якутия), бе-200, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

К тушению лесных пожаров в Якутии привлекут самолет Бе-200

08:46 05.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Самолет-амфибию Бе-200 МЧС России привлекут к тушению лесных пожаров в районах Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Отмечается, что в первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников провел в субботу заседание оперштаба по борьбе с лесными пожарами в Нюрбинском и Сунтарском районах.
"По итогам заседания оперштаба принято решение усилить группировку сил и средств в Вилюйской группе улусов, запросить федеральные резервы у Авиалесоохраны. Также были направлены запросы на привлечение авиации МЧС России, в частности самолета Бе-200. По словам Дмитрия Дмитриевича, прилет самолета ожидается в течение дня", - рассказали в пресс-службе.
По данным регионального кабмина, в республике еще не начался сезон сухих гроз, лесные пожары вызваны человеческим фактором. На тушении задействовано около 1,5 тысячи человек из Авиалесоохраны, Якутлесресурса, МЧС, лесничеств и местного населения.
За прошедшие сутки ликвидировано 5 лесных пожаров, обнаружено 6 лесных пожаров на площади 35,1 га, по которым ведутся работы по тушению.
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Республика Саха (Якутия)Бе-200МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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