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На Сахалине погиб рыбак, еще один пропал без вести
На Сахалине погиб рыбак, еще один пропал без вести - РИА Новости, 05.06.2021
На Сахалине погиб рыбак, еще один пропал без вести
Двое рыбаков пропали в ночь на субботу на Сахалине, одного из них нашли мёртвым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в субботу. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:49
2021-06-05T13:49
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Двое рыбаков пропали в ночь на субботу на Сахалине, одного из них нашли мёртвым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в субботу."Ночью 5 июня двое мужчин на резиновой лодке вышли на реку Поронай ловить рыбу и не вышли на связь... Было обнаружено тело без признаков жизни одного из пропавших рыбаков, также недалеко от тела обнаружена лодка", - сообщили в МЧС, уточнив, что второй рыбак не найден. Поиски будут продолжены в воскресенье.По информации пресс-службы, сотрудники ГИМС и ОМВД Поронайского района за день обследовали 2 километра береговой полосы от устья реки Поронай в южном направлении и 4 километра в северном направлении.
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сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область, происшествия

На Сахалине погиб рыбак, еще один пропал без вести

13:49 05.06.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Двое рыбаков пропали в ночь на субботу на Сахалине, одного из них нашли мёртвым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в субботу.
"Ночью 5 июня двое мужчин на резиновой лодке вышли на реку Поронай ловить рыбу и не вышли на связь... Было обнаружено тело без признаков жизни одного из пропавших рыбаков, также недалеко от тела обнаружена лодка", - сообщили в МЧС, уточнив, что второй рыбак не найден. Поиски будут продолжены в воскресенье.
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По информации пресс-службы, сотрудники ГИМС и ОМВД Поронайского района за день обследовали 2 километра береговой полосы от устья реки Поронай в южном направлении и 4 километра в северном направлении.
 
СахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сахалинская областьПроисшествия
 
 
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