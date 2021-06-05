https://ria.ru/20210605/sakhalin-1735784032.html
На Сахалине погиб рыбак, еще один пропал без вести
На Сахалине погиб рыбак, еще один пропал без вести - РИА Новости, 05.06.2021
На Сахалине погиб рыбак, еще один пропал без вести
Двое рыбаков пропали в ночь на субботу на Сахалине, одного из них нашли мёртвым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в субботу. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:49
2021-06-05T13:49
2021-06-05T13:49
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6334e0133c4b09416da63bf28cbac68b.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Двое рыбаков пропали в ночь на субботу на Сахалине, одного из них нашли мёртвым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в субботу."Ночью 5 июня двое мужчин на резиновой лодке вышли на реку Поронай ловить рыбу и не вышли на связь... Было обнаружено тело без признаков жизни одного из пропавших рыбаков, также недалеко от тела обнаружена лодка", - сообщили в МЧС, уточнив, что второй рыбак не найден. Поиски будут продолжены в воскресенье.По информации пресс-службы, сотрудники ГИМС и ОМВД Поронайского района за день обследовали 2 километра береговой полосы от устья реки Поронай в южном направлении и 4 километра в северном направлении.
https://ria.ru/20210502/ubiystvo-1730903019.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9aaa5b5334828ba2ea1c957e0fb50d83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область, происшествия