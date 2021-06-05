https://ria.ru/20210605/sakhalin-1735784032.html

На Сахалине погиб рыбак, еще один пропал без вести

На Сахалине погиб рыбак, еще один пропал без вести - РИА Новости, 05.06.2021

На Сахалине погиб рыбак, еще один пропал без вести

Двое рыбаков пропали в ночь на субботу на Сахалине, одного из них нашли мёртвым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в субботу. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:49

2021-06-05T13:49

2021-06-05T13:49

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Двое рыбаков пропали в ночь на субботу на Сахалине, одного из них нашли мёртвым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в субботу."Ночью 5 июня двое мужчин на резиновой лодке вышли на реку Поронай ловить рыбу и не вышли на связь... Было обнаружено тело без признаков жизни одного из пропавших рыбаков, также недалеко от тела обнаружена лодка", - сообщили в МЧС, уточнив, что второй рыбак не найден. Поиски будут продолжены в воскресенье.По информации пресс-службы, сотрудники ГИМС и ОМВД Поронайского района за день обследовали 2 километра береговой полосы от устья реки Поронай в южном направлении и 4 километра в северном направлении.

https://ria.ru/20210502/ubiystvo-1730903019.html

сахалин

сахалинская область

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сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область, происшествия