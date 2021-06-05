https://ria.ru/20210605/rudenya-1735759273.html

Руденя: ПМЭФ-2021 дал Верхневолжью новые контракты на 91 миллиард рублей

Руденя: ПМЭФ-2021 дал Верхневолжью новые контракты на 91 миллиард рублей - РИА Новости, 05.06.2021

Руденя: ПМЭФ-2021 дал Верхневолжью новые контракты на 91 миллиард рублей

Об экономических перспективах Тверской области, социально-ориентированных проектах и итогах работы делегации региона на ПМЭФ-2021 в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:23

2021-06-05T10:23

2021-06-05T10:26

тверская область

россия

игорь руденя

петербургский международный экономический форум (фонд)

арктика

газпром

транснефть

тверская область

вышний волочек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735759165_0:154:2000:1280_1920x0_80_0_0_458f87410b520103d0f700528505c34e.jpg

Об экономических перспективах Тверской области, социально-ориентированных проектах и итогах работы делегации региона на ПМЭФ-2021 в интервью РИА Новости рассказал на ПМЭФ-2021 губернатор Тверской области Игорь Руденя:— Игорь Михайлович, какие задачи ставила перед собой область на Петербургском форуме этого года? В каких сферах подписаны соглашения, на какую сумму?— У нас была самая широкая программа, затрагивающая все направления развития нашего региона. Это и развитие перерабатывающей промышленности, и взаимодействие с "Газпромом" и "Транснефтью", и проекты, связанные с лесопереработкой и лесовосстановлением, очень крупные экологические проекты, а также инициативы, связанные с развитием малого и среднего бизнеса. Участвуем мы и в создании технологий для развития Арктики – несколько таких предприятий работают на территории нашего региона.На форуме подписано порядка двенадцати соглашений, которые предполагают инвестиции в экономику области в размере 91 миллиарда рублей. Это проекты, направленные на развитие в Верхневолжье промышленности, транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, лесопромышленного комплекса, туризма.— Какова ситуация с госдолгом Тверской области? Как идет процесс замещения коммерческих кредитов?— С 2016 года идет планомерная работа по снижению государственного долга. Коммерческие займы Тверской области были погашены еще в 2018 году. Мы вернули все кредиты, которые были до этого привлечены от коммерческих банков. Сегодня наш долг снизился с 82% до 46% от бюджета. У нас остались только кредиты министерства финансов России. Это сумма необходима для развития инфраструктурных проектов.— Вы говорили, что регион рассчитывает решить проблему с недостатком заправок и мест для отдыха вдоль трассы М-11 до конца 2021 года. Есть ли успехи?— Мы решаем эту проблему совместно с компанией "Автодор". Первый проект заработал сейчас – на 318-м километре, недалеко от Вышнего Волочка. До конца года будет оборудована заправка на 120-м километре (съезд в Завидово). Еще одна заправка будет располагаться на пересечении Волги с мостовым переходом в районе Воскресенского. До конца года будем иметь три полноценных топливозаправочных мультифункциональных комплекса, где будут предусмотрены и места для отдыха, и кафе.— Президент в конце прошлого года поручил вам синхронизировать с "Газпромом" работу по газификации региона. Насколько удалось это сделать? Когда область будет газифицирована полностью?— Соглашения подписаны и с нашей стороны, и со стороны "Газпрома". Это программа газификации и также это наша внутренняя региональная программа по подключению к сетям, в том числе, и бюджетных потребителей. Первый этап работы планируем завершить к 2025 году. Это подразумевает подведение газа практически во все муниципальные образования. Жителям Тверской области газ будет проведен до границ домовладений бесплатно. Мы также выдаем субсидии людям, которым необходима социальная поддержка в этом плане.— По вашим словам, к сентябрю планируется вакцинировать 60% населения Тверской области. Какова на данный момент ситуация с вакцинацией?— Вакцинация идет полным ходом. Сейчас, в основном, работаем с социальной сферой. Практически завершено вакцинирование социально незащищенных граждан. Прививаются целыми коллективами предприятий. Вакцины в области достаточно. Мы даже приобрели специальные шприцы для вакцинации с четырехгранной заточкой игл, чтобы инъекции были максимально безболезненными.

https://ria.ru/20210603/sotrudnichestvo-1735514001.html

https://ria.ru/20210525/konkurs-1733788572.html

https://ria.ru/20210423/rudenya-1729651462.html

россия

арктика

тверская область

вышний волочек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь руденя, петербургский международный экономический форум (фонд), арктика, газпром, транснефть, тверская область, вышний волочек, интервью, экономика