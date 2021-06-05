https://ria.ru/20210605/rosneft-1735775554.html

"Роснефть" хочет создать фонд для снижения углеродного следа в ТЭК

"Роснефть" хочет создать фонд для снижения углеродного следа в ТЭК - РИА Новости, 05.06.2021

"Роснефть" хочет создать фонд для снижения углеродного следа в ТЭК

"Роснефть" обсуждает с партнерами создание фонда для реализации проектов, направленных на снижение углеродного следа в нефтегазовой отрасли, заявил глава... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:36

2021-06-05T12:36

2021-06-05T12:36

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

игорь сечин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Роснефть" обсуждает с партнерами создание фонда для реализации проектов, направленных на снижение углеродного следа в нефтегазовой отрасли, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ-2021."Роснефть", со своей стороны, реализует комплекс мероприятий по сокращению своего "углеродного следа" и в 2020 году поставила ряд амбициозных целей по снижению выбросов в рамках плана по углеродному менеджменту до 2035 года", - сказал Сечин.По его словам, эти цели включают сокращение интенсивности выбросов в разведке и добыче на 30%, предотвращение 20 миллионов тонн выбросов парниковых газов, обеспечение нулевого сжигания попутного газа и сокращение интенсивности выбросов метана. "Компания также наращивает добычу газа, который является наиболее чистым ископаемым топливом. Мы планируем довести его долю в добыче до уровня свыше 25%", - добавил он."Роснефть" также сотрудничает с ВР в области углеродного менеджмента и устойчивого развития, планируют совместно оценить перспективы широкого спектра проектов, таких как применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2 и развитие водородного бизнеса, добавил Сечин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210429/dinozavr-1730527343.html

https://ria.ru/20210603/rosneft-1735340329.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика