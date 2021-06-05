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"Роснефть" хочет создать фонд для снижения углеродного следа в ТЭК
"Роснефть" хочет создать фонд для снижения углеродного следа в ТЭК - РИА Новости, 05.06.2021
"Роснефть" хочет создать фонд для снижения углеродного следа в ТЭК
"Роснефть" обсуждает с партнерами создание фонда для реализации проектов, направленных на снижение углеродного следа в нефтегазовой отрасли, заявил глава... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:36
2021-06-05T12:36
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Роснефть" обсуждает с партнерами создание фонда для реализации проектов, направленных на снижение углеродного следа в нефтегазовой отрасли, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ-2021."Роснефть", со своей стороны, реализует комплекс мероприятий по сокращению своего "углеродного следа" и в 2020 году поставила ряд амбициозных целей по снижению выбросов в рамках плана по углеродному менеджменту до 2035 года", - сказал Сечин.По его словам, эти цели включают сокращение интенсивности выбросов в разведке и добыче на 30%, предотвращение 20 миллионов тонн выбросов парниковых газов, обеспечение нулевого сжигания попутного газа и сокращение интенсивности выбросов метана. "Компания также наращивает добычу газа, который является наиболее чистым ископаемым топливом. Мы планируем довести его долю в добыче до уровня свыше 25%", - добавил он."Роснефть" также сотрудничает с ВР в области углеродного менеджмента и устойчивого развития, планируют совместно оценить перспективы широкого спектра проектов, таких как применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2 и развитие водородного бизнеса, добавил Сечин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика

"Роснефть" хочет создать фонд для снижения углеродного следа в ТЭК

12:36 05.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТуапсинский нефтеперерабатывающий завод
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Роснефть" обсуждает с партнерами создание фонда для реализации проектов, направленных на снижение углеродного следа в нефтегазовой отрасли, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ-2021.
"Роснефть", со своей стороны, реализует комплекс мероприятий по сокращению своего "углеродного следа" и в 2020 году поставила ряд амбициозных целей по снижению выбросов в рамках плана по углеродному менеджменту до 2035 года", - сказал Сечин.
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По его словам, эти цели включают сокращение интенсивности выбросов в разведке и добыче на 30%, предотвращение 20 миллионов тонн выбросов парниковых газов, обеспечение нулевого сжигания попутного газа и сокращение интенсивности выбросов метана. "Компания также наращивает добычу газа, который является наиболее чистым ископаемым топливом. Мы планируем довести его долю в добыче до уровня свыше 25%", - добавил он.
"Роснефть" также сотрудничает с ВР в области углеродного менеджмента и устойчивого развития, планируют совместно оценить перспективы широкого спектра проектов, таких как применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2 и развитие водородного бизнеса, добавил Сечин.
"Кроме того, мы обсуждаем с нашими партнерами возможности создания специального фонда с целью реализации проектов, направленных на снижение углеродного следа в отрасли. … Мы убеждены, что производители нефти и газа должны применять взвешенный, профессиональный подход к энергетическому переходу, повышая экологическую эффективность своей работы", - сказал глава "Роснефти".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьИгорь СечинЭкономика
 
 
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