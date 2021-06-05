https://ria.ru/20210605/riski-1735765374.html

Сечин назвал новые риски для нефтяного рынка

Сечин назвал новые риски для нефтяного рынка - РИА Новости, 05.06.2021

Сечин назвал новые риски для нефтяного рынка

Субсидии "зеленой" энергетике и усиление малых инвесторов стали новыми рисками для нефтяного рынка, полагает глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:16

2021-06-05T11:16

2021-06-05T11:39

роснефть

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

игорь сечин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Субсидии "зеленой" энергетике и усиление малых инвесторов стали новыми рисками для нефтяного рынка, полагает глава "Роснефти" Игорь Сечин."К сохраняющимся рискам добавились новые: это разрушение традиционных международных экономических связей и закрытие внутренних национальных рынков; судебные вмешательства; регуляторная политика, ориентированная на субсидирование зеленой энергетики, и что очень важно – коренное изменение роли миноритарных институциональных инвесторов, оказывающих влияние на направления развития целых отраслей промышленности", - сказал он на ПМЭФ.В качестве нового риска, обусловленного влиянием пандемии, Сечин также выделил риск снижения потребления и деловой активности, резко ухудшающий стабильность рынков и создающий проблемы для энергоотрасли.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/novak-1735448304.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, петербургский международный экономический форум (фонд), игорь сечин, экономика