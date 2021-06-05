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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/riski-1735765374.html
Сечин назвал новые риски для нефтяного рынка
Сечин назвал новые риски для нефтяного рынка - РИА Новости, 05.06.2021
Сечин назвал новые риски для нефтяного рынка
Субсидии "зеленой" энергетике и усиление малых инвесторов стали новыми рисками для нефтяного рынка, полагает глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:16
2021-06-05T11:39
роснефть
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
игорь сечин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Субсидии "зеленой" энергетике и усиление малых инвесторов стали новыми рисками для нефтяного рынка, полагает глава "Роснефти" Игорь Сечин."К сохраняющимся рискам добавились новые: это разрушение традиционных международных экономических связей и закрытие внутренних национальных рынков; судебные вмешательства; регуляторная политика, ориентированная на субсидирование зеленой энергетики, и что очень важно – коренное изменение роли миноритарных институциональных инвесторов, оказывающих влияние на направления развития целых отраслей промышленности", - сказал он на ПМЭФ.В качестве нового риска, обусловленного влиянием пандемии, Сечин также выделил риск снижения потребления и деловой активности, резко ухудшающий стабильность рынков и создающий проблемы для энергоотрасли.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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роснефть, петербургский международный экономический форум (фонд), игорь сечин, экономика

Сечин назвал новые риски для нефтяного рынка

11:16 05.06.2021 (обновлено: 11:39 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Субсидии "зеленой" энергетике и усиление малых инвесторов стали новыми рисками для нефтяного рынка, полагает глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"К сохраняющимся рискам добавились новые: это разрушение традиционных международных экономических связей и закрытие внутренних национальных рынков; судебные вмешательства; регуляторная политика, ориентированная на субсидирование зеленой энергетики, и что очень важно – коренное изменение роли миноритарных институциональных инвесторов, оказывающих влияние на направления развития целых отраслей промышленности", - сказал он на ПМЭФ.
В качестве нового риска, обусловленного влиянием пандемии, Сечин также выделил риск снижения потребления и деловой активности, резко ухудшающий стабильность рынков и создающий проблемы для энергоотрасли.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:14Петербургский международный экономический форум
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Петербургский международный экономический форумРоснефтьПетербургский международный экономический форум (фонд)Игорь СечинЭкономика
 
 
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