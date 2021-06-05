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Moody’s заявило о риске отключения России от платежных систем
Moody’s заявило о риске отключения России от платежных систем - РИА Новости, 05.06.2021
Moody’s заявило о риске отключения России от платежных систем
Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило о риске отключения России от платежных систем из-за американских санкций. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T18:18
2021-06-05T18:57
россия
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило о риске отключения России от платежных систем из-за американских санкций. Постоянная угроза новых ограничений "останется характерной чертой кредитного профиля России". Она, как считают аналитики, будет препятствовать расширению инвестиций, влиять на бюджетную политику правительства, оказывать давление на финансовую гибкость страны и потенциал ее экономического роста.При этом Moody’s сохранило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом.Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что это решение свидетельствует о том, что российская экономика успешно преодолела последствия пандемии.Тема отключения России от платежной системы SWIFT регулярно обсуждается в контексте возможных санкций Запада. В мае первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что Центробанк не прогнозирует такого риска, однако если такой сценарий все-таки реализуется, российский трафик можно будет "спокойно перевести" на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Почти во всех странах мира к ней подключены более 11 тысяч крупных организаций.При этом международные политические институты не могут принимать решения об отключении тех или иных организаций. Брюссель подчеркивает, что SWIFT — это международная частная организация.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, существуют опасения, что SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль". При этом он подчеркнул, что Москва должна обезопасить себя от такого развития событий, но не должна стремиться к этому.Как отметил министр иностранных дел Португалии Сантуш Силва, решение об отключении России могут принять только после широкого обсуждения в Европе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210227/ekonomika-1599220341.html
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россия, антон силуанов, экономика

Moody’s заявило о риске отключения России от платежных систем

18:18 05.06.2021 (обновлено: 18:57 05.06.2021)
 
© РИА НовостиМеждународное рейтинговое агентство Moody`s
Международное рейтинговое агентство Moody`s - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило о риске отключения России от платежных систем из-за американских санкций.
"Хотя Moody’s считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа Москвы к международным платежным системам усиливает неопределенность", — говорится в отчете.
Постоянная угроза новых ограничений "останется характерной чертой кредитного профиля России". Она, как считают аналитики, будет препятствовать расширению инвестиций, влиять на бюджетную политику правительства, оказывать давление на финансовую гибкость страны и потенциал ее экономического роста.
При этом Moody’s сохранило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что это решение свидетельствует о том, что российская экономика успешно преодолела последствия пандемии.
Тема отключения России от платежной системы SWIFT регулярно обсуждается в контексте возможных санкций Запада. В мае первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что Центробанк не прогнозирует такого риска, однако если такой сценарий все-таки реализуется, российский трафик можно будет "спокойно перевести" на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
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SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Почти во всех странах мира к ней подключены более 11 тысяч крупных организаций.
При этом международные политические институты не могут принимать решения об отключении тех или иных организаций. Брюссель подчеркивает, что SWIFT — это международная частная организация.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, существуют опасения, что SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль". При этом он подчеркнул, что Москва должна обезопасить себя от такого развития событий, но не должна стремиться к этому.
Как отметил министр иностранных дел Португалии Сантуш Силва, решение об отключении России могут принять только после широкого обсуждения в Европе.
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