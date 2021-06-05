Moody’s заявило о риске отключения России от платежных систем
18:18 05.06.2021 (обновлено: 18:57 05.06.2021)
"Хотя Moody’s считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа Москвы к международным платежным системам усиливает неопределенность", — говорится в отчете.
Постоянная угроза новых ограничений "останется характерной чертой кредитного профиля России". Она, как считают аналитики, будет препятствовать расширению инвестиций, влиять на бюджетную политику правительства, оказывать давление на финансовую гибкость страны и потенциал ее экономического роста.
При этом Moody’s сохранило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что это решение свидетельствует о том, что российская экономика успешно преодолела последствия пандемии.
Тема отключения России от платежной системы SWIFT регулярно обсуждается в контексте возможных санкций Запада. В мае первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что Центробанк не прогнозирует такого риска, однако если такой сценарий все-таки реализуется, российский трафик можно будет "спокойно перевести" на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
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SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Почти во всех странах мира к ней подключены более 11 тысяч крупных организаций.
При этом международные политические институты не могут принимать решения об отключении тех или иных организаций. Брюссель подчеркивает, что SWIFT — это международная частная организация.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, существуют опасения, что SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль". При этом он подчеркнул, что Москва должна обезопасить себя от такого развития событий, но не должна стремиться к этому.
Как отметил министр иностранных дел Португалии Сантуш Силва, решение об отключении России могут принять только после широкого обсуждения в Европе.