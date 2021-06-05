https://ria.ru/20210605/razuvaeva-1735763728.html

Глава Росмолодежи предложила отказаться от визиток в защиту природы

Глава Росмолодежи предложила отказаться от визиток в защиту природы - РИА Новости, 05.06.2021

Глава Росмолодежи предложила отказаться от визиток в защиту природы

Нужно отказаться от бумажных визиток, которые участники часто раздают на форумах, ради защиты окружающей среды, потому что обмениваться контактами можно... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:09

2021-06-05T11:09

2021-06-05T11:09

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

ксения разуваева (роспатриотцентр)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Нужно отказаться от бумажных визиток, которые участники часто раздают на форумах, ради защиты окружающей среды, потому что обмениваться контактами можно благодаря смартфонам, сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева."Про экологичность - визитки. Давайте откажемся от бумажных визиток. Мне кажется, это бич современного времени. Все раздают их на форуме. Давайте откажемся. У нас есть смартфоны, есть QR-коды", - сказала Разуваева на сессии ПМЭФ.Кроме того, аналогичную проблему глава Росмолодежи отметила и с одноразовыми масками, а также поддержала идею отказаться от бейджей на форумах, озвученную другими выступающими.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210517/razuvaeva-1732632882.html

https://ria.ru/20210425/edinenie-1729891491.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), ксения разуваева (роспатриотцентр), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество