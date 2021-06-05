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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/razuvaeva-1735763728.html
Глава Росмолодежи предложила отказаться от визиток в защиту природы
Глава Росмолодежи предложила отказаться от визиток в защиту природы - РИА Новости, 05.06.2021
Глава Росмолодежи предложила отказаться от визиток в защиту природы
Нужно отказаться от бумажных визиток, которые участники часто раздают на форумах, ради защиты окружающей среды, потому что обмениваться контактами можно... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:09
2021-06-05T11:09
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
ксения разуваева (роспатриотцентр)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Нужно отказаться от бумажных визиток, которые участники часто раздают на форумах, ради защиты окружающей среды, потому что обмениваться контактами можно благодаря смартфонам, сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева."Про экологичность - визитки. Давайте откажемся от бумажных визиток. Мне кажется, это бич современного времени. Все раздают их на форуме. Давайте откажемся. У нас есть смартфоны, есть QR-коды", - сказала Разуваева на сессии ПМЭФ.Кроме того, аналогичную проблему глава Росмолодежи отметила и с одноразовыми масками, а также поддержала идею отказаться от бейджей на форумах, озвученную другими выступающими.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210517/razuvaeva-1732632882.html
https://ria.ru/20210425/edinenie-1729891491.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), ксения разуваева (роспатриотцентр), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество

Глава Росмолодежи предложила отказаться от визиток в защиту природы

11:09 05.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКсения Разуваева
Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Нужно отказаться от бумажных визиток, которые участники часто раздают на форумах, ради защиты окружающей среды, потому что обмениваться контактами можно благодаря смартфонам, сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
"Про экологичность - визитки. Давайте откажемся от бумажных визиток. Мне кажется, это бич современного времени. Все раздают их на форуме. Давайте откажемся. У нас есть смартфоны, есть QR-коды", - сказала Разуваева на сессии ПМЭФ.
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Кроме того, аналогичную проблему глава Росмолодежи отметила и с одноразовыми масками, а также поддержала идею отказаться от бейджей на форумах, озвученную другими выступающими.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Ксения Разуваева (Роспатриотцентр)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
 
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