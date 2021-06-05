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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/putin-1735764861.html
Россия не стремится избавиться от доллара, заявил Путин
Россия не стремится избавиться от доллара, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2021
Россия не стремится избавиться от доллара, заявил Путин
Россия не стремится избавиться от доллара, однако в ряде случаев вынуждена это делать из-за того, что США используют свою национальную валюту для санкций,... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:13
2021-06-05T11:15
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
сша
экономика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия не стремится избавиться от доллара, однако в ряде случаев вынуждена это делать из-за того, что США используют свою национальную валюту для санкций, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не стремимся избавиться от доллара … это не так", - сказал Путин в ходе общения с главредами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.Он отметил, что США используют нацвалюту для различных санкционных мер, и Россия в ряде областей вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах с другими странами.По словам главы государства, нефтяные компании не хотят уходить от расчета в долларах, но если их будут вынуждать, то и они "найдут способ делолларизации в своих расчетах". "И это будет очень серьезным ударом по доллару как мировой резервной валюте", - указал он.Минфин РФ объявил 3 июня, что в течение месяца изменит структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сократив долю доллара до нуля с текущих примерно 35%. На конец апреля вложения средств ФНБ в этой валюте составляли 39,84 миллиарда долларов (более свежие цифры пока не раскрывались).Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/dollar-1735691984.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, сша, экономика

Россия не стремится избавиться от доллара, заявил Путин

11:13 05.06.2021 (обновлено: 11:15 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия не стремится избавиться от доллара, однако в ряде случаев вынуждена это делать из-за того, что США используют свою национальную валюту для санкций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не стремимся избавиться от доллара … это не так", - сказал Путин в ходе общения с главредами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Президент, председатель правления ПАО Лукойл Вагит Алекперов на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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В "Лукойле" оценили вероятность отказа от доллара при торговле нефтью
Он отметил, что США используют нацвалюту для различных санкционных мер, и Россия в ряде областей вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах с другими странами.
По словам главы государства, нефтяные компании не хотят уходить от расчета в долларах, но если их будут вынуждать, то и они "найдут способ делолларизации в своих расчетах". "И это будет очень серьезным ударом по доллару как мировой резервной валюте", - указал он.
Минфин РФ объявил 3 июня, что в течение месяца изменит структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сократив долю доллара до нуля с текущих примерно 35%. На конец апреля вложения средств ФНБ в этой валюте составляли 39,84 миллиарда долларов (более свежие цифры пока не раскрывались).
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 17:00Петербургский международный экономический форум
Путин оценил последствия отказа нефтяников от доллара
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинСШАЭкономика
 
 
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