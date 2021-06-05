https://ria.ru/20210605/putin-1735764861.html

Россия не стремится избавиться от доллара, заявил Путин

Россия не стремится избавиться от доллара, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2021

Россия не стремится избавиться от доллара, заявил Путин

Россия не стремится избавиться от доллара, однако в ряде случаев вынуждена это делать из-за того, что США используют свою национальную валюту для санкций,... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:13

2021-06-05T11:13

2021-06-05T11:15

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

сша

экономика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия не стремится избавиться от доллара, однако в ряде случаев вынуждена это делать из-за того, что США используют свою национальную валюту для санкций, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не стремимся избавиться от доллара … это не так", - сказал Путин в ходе общения с главредами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.Он отметил, что США используют нацвалюту для различных санкционных мер, и Россия в ряде областей вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах с другими странами.По словам главы государства, нефтяные компании не хотят уходить от расчета в долларах, но если их будут вынуждать, то и они "найдут способ делолларизации в своих расчетах". "И это будет очень серьезным ударом по доллару как мировой резервной валюте", - указал он.Минфин РФ объявил 3 июня, что в течение месяца изменит структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сократив долю доллара до нуля с текущих примерно 35%. На конец апреля вложения средств ФНБ в этой валюте составляли 39,84 миллиарда долларов (более свежие цифры пока не раскрывались).Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/dollar-1735691984.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735676550.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, сша, экономика