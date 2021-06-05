Россия не стремится избавиться от доллара, заявил Путин
11:13 05.06.2021 (обновлено: 11:15 05.06.2021)
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия не стремится избавиться от доллара, однако в ряде случаев вынуждена это делать из-за того, что США используют свою национальную валюту для санкций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не стремимся избавиться от доллара … это не так", - сказал Путин в ходе общения с главредами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Он отметил, что США используют нацвалюту для различных санкционных мер, и Россия в ряде областей вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах с другими странами.
По словам главы государства, нефтяные компании не хотят уходить от расчета в долларах, но если их будут вынуждать, то и они "найдут способ делолларизации в своих расчетах". "И это будет очень серьезным ударом по доллару как мировой резервной валюте", - указал он.
Минфин РФ объявил 3 июня, что в течение месяца изменит структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сократив долю доллара до нуля с текущих примерно 35%. На конец апреля вложения средств ФНБ в этой валюте составляли 39,84 миллиарда долларов (более свежие цифры пока не раскрывались).
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.