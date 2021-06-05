https://ria.ru/20210605/putin-1735764210.html

Путин рассказал о перспективах развития российско-британских отношений

Путин рассказал о перспективах развития российско-британских отношений - РИА Новости, 05.06.2021

Путин рассказал о перспективах развития российско-британских отношений

Президент России Владимир Путин высказался о перспективах развития российско-британских отношений, подчеркнув, что страны, несмотря на пандемию COVID-19, сумели РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:11

2021-06-05T11:11

2021-06-05T11:11

петербургский международный экономический форум

ричард мур

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

великобритания

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о перспективах развития российско-британских отношений, подчеркнув, что страны, несмотря на пандемию COVID-19, сумели сохранить хороший темп развития экономических связей и, "если не мешать, то все будет хорошо".В пятницу вечером Путин провел на полях ПМЭФ встречу с руководителями международных информационных агентств, беседа проходила в режиме видеоконференции, видео которой размещено на сайте Кремля. Президента РФ, в частности, попросили прокомментировать высказывания нового руководителя британской разведки МИ-6 Ричарда Мура, который назвал Россию примером увядающей державы."Вы сказали, что такие оценки дал новый глава МИ-6. Он же новый, он молодой в этом смысле руководитель. Я думаю, что опыта наберется - и он свои оценки поменяет", - отметил Путин в ответ.Он добавил, что, "если Россия - увядающая держава, тогда чего переживать?". "Тогда ведите себя спокойно, не переживайте на этот счет и не ухудшайте российско-британских отношений. А если вы не будете вмешиваться, то сохранится тенденция, которая набирает оборот", - продолжил президент РФ.По его словам, Великобритания является одной из немногих стран в Европе и мире, с которой у России сохранился хороший темп развития экономических связей.Он подчеркнул, что российская сторона очень хотела бы, чтобы российско-британские отношения способствовали этому процессу.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/putin-1735759579.html

https://ria.ru/20210518/velikobritanii-1732860373.html

россия

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ричард мур, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, великобритания, в мире