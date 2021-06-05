Путин рассказал о перспективах развития российско-британских отношений
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины "Спутник V"
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о перспективах развития российско-британских отношений, подчеркнув, что страны, несмотря на пандемию COVID-19, сумели сохранить хороший темп развития экономических связей и, "если не мешать, то все будет хорошо".
В пятницу вечером Путин провел на полях ПМЭФ встречу с руководителями международных информационных агентств, беседа проходила в режиме видеоконференции, видео которой размещено на сайте Кремля. Президента РФ, в частности, попросили прокомментировать высказывания нового руководителя британской разведки МИ-6 Ричарда Мура, который назвал Россию примером увядающей державы.
"Вы сказали, что такие оценки дал новый глава МИ-6. Он же новый, он молодой в этом смысле руководитель. Я думаю, что опыта наберется - и он свои оценки поменяет", - отметил Путин в ответ.
Он добавил, что, "если Россия - увядающая держава, тогда чего переживать?". "Тогда ведите себя спокойно, не переживайте на этот счет и не ухудшайте российско-британских отношений. А если вы не будете вмешиваться, то сохранится тенденция, которая набирает оборот", - продолжил президент РФ.
По его словам, Великобритания является одной из немногих стран в Европе и мире, с которой у России сохранился хороший темп развития экономических связей.
"Даже за прошлый пандемийный год, когда у нас сократились товарообороты с очень многими странами мира, с Великобританией он вырос на 54%, это рекордный показатель. Так что если не мешать, то все будет хорошо. И, наверное, с помощью взаимной торговли Россия из "увядающей державы" превратится в процветающую страну", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что российская сторона очень хотела бы, чтобы российско-британские отношения способствовали этому процессу.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.