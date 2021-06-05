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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/putin-1735764210.html
Путин рассказал о перспективах развития российско-британских отношений
Путин рассказал о перспективах развития российско-британских отношений - РИА Новости, 05.06.2021
Путин рассказал о перспективах развития российско-британских отношений
Президент России Владимир Путин высказался о перспективах развития российско-британских отношений, подчеркнув, что страны, несмотря на пандемию COVID-19, сумели РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:11
2021-06-05T11:11
петербургский международный экономический форум
ричард мур
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
великобритания
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о перспективах развития российско-британских отношений, подчеркнув, что страны, несмотря на пандемию COVID-19, сумели сохранить хороший темп развития экономических связей и, "если не мешать, то все будет хорошо".В пятницу вечером Путин провел на полях ПМЭФ встречу с руководителями международных информационных агентств, беседа проходила в режиме видеоконференции, видео которой размещено на сайте Кремля. Президента РФ, в частности, попросили прокомментировать высказывания нового руководителя британской разведки МИ-6 Ричарда Мура, который назвал Россию примером увядающей державы."Вы сказали, что такие оценки дал новый глава МИ-6. Он же новый, он молодой в этом смысле руководитель. Я думаю, что опыта наберется - и он свои оценки поменяет", - отметил Путин в ответ.Он добавил, что, "если Россия - увядающая держава, тогда чего переживать?". "Тогда ведите себя спокойно, не переживайте на этот счет и не ухудшайте российско-британских отношений. А если вы не будете вмешиваться, то сохранится тенденция, которая набирает оборот", - продолжил президент РФ.По его словам, Великобритания является одной из немногих стран в Европе и мире, с которой у России сохранился хороший темп развития экономических связей.Он подчеркнул, что российская сторона очень хотела бы, чтобы российско-британские отношения способствовали этому процессу.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/putin-1735759579.html
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ричард мур, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, великобритания, в мире

Путин рассказал о перспективах развития российско-британских отношений

11:11 05.06.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины "Спутник V"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
© POOL
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о перспективах развития российско-британских отношений, подчеркнув, что страны, несмотря на пандемию COVID-19, сумели сохранить хороший темп развития экономических связей и, "если не мешать, то все будет хорошо".
В пятницу вечером Путин провел на полях ПМЭФ встречу с руководителями международных информационных агентств, беседа проходила в режиме видеоконференции, видео которой размещено на сайте Кремля. Президента РФ, в частности, попросили прокомментировать высказывания нового руководителя британской разведки МИ-6 Ричарда Мура, который назвал Россию примером увядающей державы.
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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"Вы сказали, что такие оценки дал новый глава МИ-6. Он же новый, он молодой в этом смысле руководитель. Я думаю, что опыта наберется - и он свои оценки поменяет", - отметил Путин в ответ.
Он добавил, что, "если Россия - увядающая держава, тогда чего переживать?". "Тогда ведите себя спокойно, не переживайте на этот счет и не ухудшайте российско-британских отношений. А если вы не будете вмешиваться, то сохранится тенденция, которая набирает оборот", - продолжил президент РФ.
По его словам, Великобритания является одной из немногих стран в Европе и мире, с которой у России сохранился хороший темп развития экономических связей.
"Даже за прошлый пандемийный год, когда у нас сократились товарообороты с очень многими странами мира, с Великобританией он вырос на 54%, это рекордный показатель. Так что если не мешать, то все будет хорошо. И, наверное, с помощью взаимной торговли Россия из "увядающей державы" превратится в процветающую страну", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что российская сторона очень хотела бы, чтобы российско-британские отношения способствовали этому процессу.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРичард МурРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинВеликобританияВ мире
 
 
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