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Жители Приднестровья смогут проголосовать на выборах парламента Молдавии
Жители Приднестровья смогут проголосовать на выборах парламента Молдавии - РИА Новости, 05.06.2021
Жители Приднестровья смогут проголосовать на выборах парламента Молдавии
Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу приняла решение открыть 44 избирательных участков для жителей Приднестровья, заявил председатель ЦИК... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:24
2021-06-05T11:24
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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу приняла решение открыть 44 избирательных участков для жителей Приднестровья, заявил председатель ЦИК Дорин Чимил."Мы составили итоговый список, всего будет открыто 44 избирательных пункта для жителей Приднестровья. Этот проект утвержден шестью голосами, один голос против и два воздержались", - сказал Чимил.В ЦИК отметили, что по вопросу открытия избирательных участков были проведены консультации с Бюро по реинтеграции Молдавии, а также Объединенной контрольной комиссии.Досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля. По состоянию на пятницу документы для регистрации подали 17 партий и блоков, 14 из них Центризбирком допустил до участия в выборах.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/moldaviya-1585594124.html
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приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, в мире

Жители Приднестровья смогут проголосовать на выборах парламента Молдавии

11:24 05.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу приняла решение открыть 44 избирательных участков для жителей Приднестровья, заявил председатель ЦИК Дорин Чимил.
"Мы составили итоговый список, всего будет открыто 44 избирательных пункта для жителей Приднестровья. Этот проект утвержден шестью голосами, один голос против и два воздержались", - сказал Чимил.
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Новый лидер Молдавии раскрыла позицию по Крыму и Приднестровью
В ЦИК отметили, что по вопросу открытия избирательных участков были проведены консультации с Бюро по реинтеграции Молдавии, а также Объединенной контрольной комиссии.
Досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля. По состоянию на пятницу документы для регистрации подали 17 партий и блоков, 14 из них Центризбирком допустил до участия в выборах.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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