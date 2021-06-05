https://ria.ru/20210605/pridnestrove-1735766539.html

Жители Приднестровья смогут проголосовать на выборах парламента Молдавии

Жители Приднестровья смогут проголосовать на выборах парламента Молдавии - РИА Новости, 05.06.2021

Жители Приднестровья смогут проголосовать на выборах парламента Молдавии

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу приняла решение открыть 44 избирательных участков для жителей Приднестровья, заявил председатель ЦИК... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:24

2021-06-05T11:24

2021-06-05T11:24

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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу приняла решение открыть 44 избирательных участков для жителей Приднестровья, заявил председатель ЦИК Дорин Чимил."Мы составили итоговый список, всего будет открыто 44 избирательных пункта для жителей Приднестровья. Этот проект утвержден шестью голосами, один голос против и два воздержались", - сказал Чимил.В ЦИК отметили, что по вопросу открытия избирательных участков были проведены консультации с Бюро по реинтеграции Молдавии, а также Объединенной контрольной комиссии.Досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля. По состоянию на пятницу документы для регистрации подали 17 партий и блоков, 14 из них Центризбирком допустил до участия в выборах.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/moldaviya-1585594124.html

https://ria.ru/20210217/pridnestrove-1597877355.html

приднестровская молдавская республика

румыния

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, в мире