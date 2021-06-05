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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210605/prazdnovanie-1735959375.html
План празднования принятия ислама Волжской Булгарией утвердят к июлю
План празднования принятия ислама Волжской Булгарией утвердят к июлю - РИА Новости, 07.06.2021
План празднования принятия ислама Волжской Булгарией утвердят к июлю
План мероприятий по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Поволжье будет сформирован и утвержден на федеральном уровне до конца июня,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-05T11:06
2021-06-07T11:08
республика татарстан
марат хуснуллин
болгар
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БОЛГАР (Татарстан), 5 июн - РИА Новости. План мероприятий по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Поволжье будет сформирован и утвержден на федеральном уровне до конца июня, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и руководству Татарстана подготовить предложения о праздновании в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Поволжье. С предложением достойно отметить этот важный для мусульман праздник 4 ноября в ходе онлайн-встречи Путина с лидерами крупнейших религиозных объединений России выступил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Оргкомитет по подготовке и проведению празднования возглавил Хуснуллин."Федеральным органам власти совместно с правительством Республики Татарстан поручено подготовить и внести в правительство РФ состав организационного комитета и план мероприятий по празднованию. До конца июня нам необходимо завершить эту организационную работу… До конца июня полностью на федеральном уровне план действий мы утвердим", - сказал Хуснуллин на совещании по вопросу подготовки празднования с участием мусульманских религиозных деятелей РФ.Он сообщил, что заседание федерального оргкомитета он планирует провести в начале июля. "Мы распишем уже план действий, и дальше нужно, чтобы в Татарстане был технический орган, который будет все эти вопросы отрабатывать… Я считаю, что у нас есть все возможности для проведения этого мероприятия на самом высоком уровне", - отметил он.Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республиканский оргкомитет под его руководством уже создан, соответствующий указ подписан, план работы определен. По словам главы республики, предстоящее событие – это не только праздник Татарстана, но и большой российский праздник. Он выразил огромную благодарность президенту России за поддержку празднования этой даты на федеральном уровне и предложил провести мероприятия не только в Татарстане, но и во всех российских регионах, где исповедуется ислам.Такой подход поддержали и другие участники совещания. В числе мероприятий, которые предложены в рамках празднования, – международная конференция, специальное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", строительство мечетей в регионах России, в том числе начало строительства соборной мечети в Казани, строительство новых подъездных дорог к городу Болгар (здесь ежегодно проводится празднование в честь принятия ислама), специальное издание Корана на русском языке, что позволит продемонстрировать ценности ислама и привлечь внимание максимального числа людей, создание художественного и короткометражных документальных фильмов, разнообразные выставки и многое другое.Ислам официально был признан на государственном уровне в Волжской Булгарии в 922 году. В память об этом дне в Татарстане с 1989 года проводится праздник "Изге Болгар жыены". Он привлекает десятки тысяч людей со всей страны и множество соотечественников из-за рубежа. С 2005 года праздник проводится при поддержке министерства культуры Татарстана, исполкома Всемирного конгресса татар, Духовного управления мусульман Татарстана и Спасского муниципального района республики.
https://ria.ru/20210531/tatarstan-1734892501.html
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марат хуснуллин, болгар

План празднования принятия ислама Волжской Булгарией утвердят к июлю

11:06 05.06.2021 (обновлено: 11:08 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БОЛГАР (Татарстан), 5 июн - РИА Новости. План мероприятий по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Поволжье будет сформирован и утвержден на федеральном уровне до конца июня, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и руководству Татарстана подготовить предложения о праздновании в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Поволжье. С предложением достойно отметить этот важный для мусульман праздник 4 ноября в ходе онлайн-встречи Путина с лидерами крупнейших религиозных объединений России выступил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Оргкомитет по подготовке и проведению празднования возглавил Хуснуллин.
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"Федеральным органам власти совместно с правительством Республики Татарстан поручено подготовить и внести в правительство РФ состав организационного комитета и план мероприятий по празднованию. До конца июня нам необходимо завершить эту организационную работу… До конца июня полностью на федеральном уровне план действий мы утвердим", - сказал Хуснуллин на совещании по вопросу подготовки празднования с участием мусульманских религиозных деятелей РФ.
Он сообщил, что заседание федерального оргкомитета он планирует провести в начале июля. "Мы распишем уже план действий, и дальше нужно, чтобы в Татарстане был технический орган, который будет все эти вопросы отрабатывать… Я считаю, что у нас есть все возможности для проведения этого мероприятия на самом высоком уровне", - отметил он.
Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республиканский оргкомитет под его руководством уже создан, соответствующий указ подписан, план работы определен. По словам главы республики, предстоящее событие – это не только праздник Татарстана, но и большой российский праздник. Он выразил огромную благодарность президенту России за поддержку празднования этой даты на федеральном уровне и предложил провести мероприятия не только в Татарстане, но и во всех российских регионах, где исповедуется ислам.
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Такой подход поддержали и другие участники совещания. В числе мероприятий, которые предложены в рамках празднования, – международная конференция, специальное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", строительство мечетей в регионах России, в том числе начало строительства соборной мечети в Казани, строительство новых подъездных дорог к городу Болгар (здесь ежегодно проводится празднование в честь принятия ислама), специальное издание Корана на русском языке, что позволит продемонстрировать ценности ислама и привлечь внимание максимального числа людей, создание художественного и короткометражных документальных фильмов, разнообразные выставки и многое другое.
Ислам официально был признан на государственном уровне в Волжской Булгарии в 922 году. В память об этом дне в Татарстане с 1989 года проводится праздник "Изге Болгар жыены". Он привлекает десятки тысяч людей со всей страны и множество соотечественников из-за рубежа. С 2005 года праздник проводится при поддержке министерства культуры Татарстана, исполкома Всемирного конгресса татар, Духовного управления мусульман Татарстана и Спасского муниципального района республики.
 
Республика ТатарстанМарат ХуснуллинБолгар
 
 
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