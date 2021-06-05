Шестеро пострадавших в ДТП в Туве находятся в тяжелом состоянии
18:40 05.06.2021 (обновлено: 18:47 05.06.2021)
© пресс-служба МВД по Республике ТываДТП с опрокинувшейся грузовой машиной в Республике Тыва
© пресс-служба МВД по Республике Тыва
КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Шесть пострадавших в ДТП в Туве в стабильно тяжелом состоянии, в том числе и дети направлены в Кызыл, сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте глава республики Владислав Ховалыг.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что при опрокидывании грузовика пострадал 21 человек, среди них пятеро детей. Из них семь человек госпитализированы, в том числе два ребенка.
По данным МВД, ДТП произошло в 40 километрах от села Чаа-холь. Опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. Водитель скрылся. В кузове находились 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от четырех до 12 лет. В региональном главке МВД сообщили, что состояние пострадавших удовлетворительное. В пресс-службе главы республики отметили, что предварительно один из пострадавших в тяжелом состоянии.
"Девяти участникам происшествия оказали разовую медицинскую помощь, пять человек находятся в районной больнице Чаа-Холя. Санавиацией хотели перевезти в Кызыл шесть человек в стабильно тяжёлом состоянии. К сожалению, погодные условия не позволили вылететь вертолетом. Они транспортированы в Кызыл на машинах скорой помощи. Среди транспортируемых есть также дети. У одного взрослого тяжёлое состояние, угрожающее жизни. Ему в первую очередь окажут нужную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.