https://ria.ru/20210605/postradavshie-1735814953.html

Шестеро пострадавших в ДТП в Туве находятся в тяжелом состоянии

Шестеро пострадавших в ДТП в Туве находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 05.06.2021

Шестеро пострадавших в ДТП в Туве находятся в тяжелом состоянии

Шесть пострадавших в ДТП в Туве в стабильно тяжелом состоянии, в том числе и дети направлены в Кызыл, сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T18:40

2021-06-05T18:40

2021-06-05T18:47

владислав ховалыг

кызыл

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Шесть пострадавших в ДТП в Туве в стабильно тяжелом состоянии, в том числе и дети направлены в Кызыл, сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте глава республики Владислав Ховалыг.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что при опрокидывании грузовика пострадал 21 человек, среди них пятеро детей. Из них семь человек госпитализированы, в том числе два ребенка.По данным МВД, ДТП произошло в 40 километрах от села Чаа-холь. Опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. Водитель скрылся. В кузове находились 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от четырех до 12 лет. В региональном главке МВД сообщили, что состояние пострадавших удовлетворительное. В пресс-службе главы республики отметили, что предварительно один из пострадавших в тяжелом состоянии."Девяти участникам происшествия оказали разовую медицинскую помощь, пять человек находятся в районной больнице Чаа-Холя. Санавиацией хотели перевезти в Кызыл шесть человек в стабильно тяжёлом состоянии. К сожалению, погодные условия не позволили вылететь вертолетом. Они транспортированы в Кызыл на машинах скорой помощи. Среди транспортируемых есть также дети. У одного взрослого тяжёлое состояние, угрожающее жизни. Ему в первую очередь окажут нужную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210605/dtp-1735800679.html

кызыл

республика тыва

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владислав ховалыг, кызыл, республика тыва, происшествия