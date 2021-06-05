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Шестеро пострадавших в ДТП в Туве находятся в тяжелом состоянии
Шестеро пострадавших в ДТП в Туве находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 05.06.2021
Шестеро пострадавших в ДТП в Туве находятся в тяжелом состоянии
Шесть пострадавших в ДТП в Туве в стабильно тяжелом состоянии, в том числе и дети направлены в Кызыл, сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T18:40
2021-06-05T18:47
владислав ховалыг
кызыл
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Шесть пострадавших в ДТП в Туве в стабильно тяжелом состоянии, в том числе и дети направлены в Кызыл, сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте глава республики Владислав Ховалыг.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что при опрокидывании грузовика пострадал 21 человек, среди них пятеро детей. Из них семь человек госпитализированы, в том числе два ребенка.По данным МВД, ДТП произошло в 40 километрах от села Чаа-холь. Опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. Водитель скрылся. В кузове находились 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от четырех до 12 лет. В региональном главке МВД сообщили, что состояние пострадавших удовлетворительное. В пресс-службе главы республики отметили, что предварительно один из пострадавших в тяжелом состоянии."Девяти участникам происшествия оказали разовую медицинскую помощь, пять человек находятся в районной больнице Чаа-Холя. Санавиацией хотели перевезти в Кызыл шесть человек в стабильно тяжёлом состоянии. К сожалению, погодные условия не позволили вылететь вертолетом. Они транспортированы в Кызыл на машинах скорой помощи. Среди транспортируемых есть также дети. У одного взрослого тяжёлое состояние, угрожающее жизни. Ему в первую очередь окажут нужную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
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владислав ховалыг, кызыл, республика тыва, происшествия

Шестеро пострадавших в ДТП в Туве находятся в тяжелом состоянии

18:40 05.06.2021 (обновлено: 18:47 05.06.2021)
 
© пресс-служба МВД по Республике ТываДТП с опрокинувшейся грузовой машиной в Республике Тыва
ДТП с опрокинувшейся грузовой машиной в Республике Тыва
© пресс-служба МВД по Республике Тыва
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Шесть пострадавших в ДТП в Туве в стабильно тяжелом состоянии, в том числе и дети направлены в Кызыл, сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте глава республики Владислав Ховалыг.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что при опрокидывании грузовика пострадал 21 человек, среди них пятеро детей. Из них семь человек госпитализированы, в том числе два ребенка.
По данным МВД, ДТП произошло в 40 километрах от села Чаа-холь. Опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. Водитель скрылся. В кузове находились 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от четырех до 12 лет. В региональном главке МВД сообщили, что состояние пострадавших удовлетворительное. В пресс-службе главы республики отметили, что предварительно один из пострадавших в тяжелом состоянии.
"Девяти участникам происшествия оказали разовую медицинскую помощь, пять человек находятся в районной больнице Чаа-Холя. Санавиацией хотели перевезти в Кызыл шесть человек в стабильно тяжёлом состоянии. К сожалению, погодные условия не позволили вылететь вертолетом. Они транспортированы в Кызыл на машинах скорой помощи. Среди транспортируемых есть также дети. У одного взрослого тяжёлое состояние, угрожающее жизни. Ему в первую очередь окажут нужную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
ДТП с опрокинувшейся грузовой машиной в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 16:04
В Туве ищут водителя грузовика, который скрылся с места ДТП
 
Владислав ХовалыгКызылРеспублика ТываПроисшествия
 
 
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