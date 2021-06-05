https://ria.ru/20210605/pogoda-1735755215.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 05.06.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T09:31

2021-06-05T09:31

2021-06-05T09:31

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется на южной периферии антициклона, переменная облачность, без осадков, плюс 23-25 в Москве, плюс 21-26 в Подмосковье. Восточный ветер, 4-9 метров в секунду", - рассказал он.По словам синоптика, атмосферное давление постепенно понижается, к вечеру показания барометров вернутся в норму - 748 миллиметров ртутного столба.

https://sn.ria.ru/20210601/minprosvescheniya-1735142875.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество