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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 05.06.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T09:31
2021-06-05T09:31
2021-06-05T09:31
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется на южной периферии антициклона, переменная облачность, без осадков, плюс 23-25 в Москве, плюс 21-26 в Подмосковье. Восточный ветер, 4-9 метров в секунду", - рассказал он.По словам синоптика, атмосферное давление постепенно понижается, к вечеру показания барометров вернутся в норму - 748 миллиметров ртутного столба.
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество