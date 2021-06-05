https://ria.ru/20210605/plita-1735813667.html

Во Владивостоке подростка насмерть придавило плитой

Во Владивостоке подростка насмерть придавило плитой - РИА Новости, 05.06.2021

Во Владивостоке подростка насмерть придавило плитой

Подростка насмерть придавило упавшей плитой в заброшенном здании во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает краевое СУСК РФ. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T18:20

2021-06-05T18:20

2021-06-05T18:20

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

первомайский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Подростка насмерть придавило упавшей плитой в заброшенном здании во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает краевое СУСК РФ."Пятого июня 2021 года в заброшенном здании на улице Зои Космодемьянской в городе Владивостоке обнаружено тело 14-летнего подростка. Со слов очевидцев, несовершеннолетнего придавило упавшей плитой. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Отмечается, что будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входило ограничение входа людей на опасный объект.Прокуратура Первомайского района Владивостока также организовала проверку по факту гибели 14-летнего ребенка из-за обрушения стены заброшенного здания. Прокуроры дадут правовую оценку мерам, принятым собственником, чтобы ограничить доступ к заброшенному и разрушающемуся строению, представляющему опасность."Кроме того, прокуратурой района организована проверка полноты и эффективности мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210605/dtp-1735800679.html

россия

владивосток

первомайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, первомайский район , происшествия