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Во Владивостоке подростка насмерть придавило плитой
Во Владивостоке подростка насмерть придавило плитой - РИА Новости, 05.06.2021
Во Владивостоке подростка насмерть придавило плитой
Подростка насмерть придавило упавшей плитой в заброшенном здании во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает краевое СУСК РФ. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T18:20
2021-06-05T18:20
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
первомайский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Подростка насмерть придавило упавшей плитой в заброшенном здании во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает краевое СУСК РФ."Пятого июня 2021 года в заброшенном здании на улице Зои Космодемьянской в городе Владивостоке обнаружено тело 14-летнего подростка. Со слов очевидцев, несовершеннолетнего придавило упавшей плитой. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Отмечается, что будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входило ограничение входа людей на опасный объект.Прокуратура Первомайского района Владивостока также организовала проверку по факту гибели 14-летнего ребенка из-за обрушения стены заброшенного здания. Прокуроры дадут правовую оценку мерам, принятым собственником, чтобы ограничить доступ к заброшенному и разрушающемуся строению, представляющему опасность."Кроме того, прокуратурой района организована проверка полноты и эффективности мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает ведомство.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, первомайский район , происшествия

Во Владивостоке подростка насмерть придавило плитой

18:20 05.06.2021
 
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Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Подростка насмерть придавило упавшей плитой в заброшенном здании во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает краевое СУСК РФ.
"Пятого июня 2021 года в заброшенном здании на улице Зои Космодемьянской в городе Владивостоке обнаружено тело 14-летнего подростка. Со слов очевидцев, несовершеннолетнего придавило упавшей плитой. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входило ограничение входа людей на опасный объект.
Прокуратура Первомайского района Владивостока также организовала проверку по факту гибели 14-летнего ребенка из-за обрушения стены заброшенного здания. Прокуроры дадут правовую оценку мерам, принятым собственником, чтобы ограничить доступ к заброшенному и разрушающемуся строению, представляющему опасность.
"Кроме того, прокуратурой района организована проверка полноты и эффективности мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает ведомство.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПервомайский районПроисшествия
 
 
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