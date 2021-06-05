https://ria.ru/20210605/palestina-1735740803.html
Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками - РИА Новости, 05.06.2021
Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
Число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, достигло 293, сообщает Красный полумесяц. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T00:48
2021-06-05T00:48
2021-06-05T00:48
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
красный полумесяц
западный берег реки иордан
наблус (провинция)
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ГАЗА, 5 июн - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, достигло 293, сообщает Красный полумесяц.Ранее в пятницу сообщалось о 23 пострадавших палестинцах."Двести девяносто три палестинца пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бита и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении организации.Красный полумесяц подчеркнул, что 26 человек получили ранения от боевых пуль и были доставлены в больницы Наблуса.Сообщалось, что столкновения произошли во время организованного палестинцами марша под лозунгом "Спасите (квартал) Шейх Джаррах" в связи с решением израильского суда о выселении палестинских семей из домов в квартале, расположенном в Восточном Иерусалиме.На горе Сабих в районе Бейта почти ежедневно проходят столкновения между палестинцами и израильскими силовиками и местными жителями, которые две недели назад под защитой армии начали строительство небольшого поселения на вершине горы.Ранее очередное решение израильского суда о выселении палестинских семей из домов в квартале Шейх аль-Джаррах в Восточном Иерусалиме послужило поводом для нового обострения палестино-израильского конфликта.
https://ria.ru/20210604/gaza-1735621763.html
западный берег реки иордан
наблус (провинция)
восточный иерусалим
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, красный полумесяц, западный берег реки иордан, наблус (провинция), восточный иерусалим, израиль, в мире