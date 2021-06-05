https://ria.ru/20210605/pakistan-1735755902.html

При нападении на автобус в Пакистане погиб человек

При нападении на автобус в Пакистане погиб человек - РИА Новости, 05.06.2021

При нападении на автобус в Пакистане погиб человек

Один человек погиб и 28 ранены при аварии автобуса после нападения неизвестных в пакистанской провинции Пенджаб, сообщает агентство Ani. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T09:37

2021-06-05T09:37

2021-06-05T09:37

пенджаб (пакистан)

пакистан

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Один человек погиб и 28 ранены при аварии автобуса после нападения неизвестных в пакистанской провинции Пенджаб, сообщает агентство Ani.Автобус с направлявшимися на работу на фабрику женщинами был обстрелян в пятницу утром неизвестными. Водитель автобуса погиб на месте, после чего автобус упал в глубокий овраг. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу в населенный пункт Хасан-Абдаль.Пять пострадавших находятся в критическом состоянии.Полиция начала расследование инцидента.

https://ria.ru/20200630/1573688471.html

пенджаб (пакистан)

пакистан

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пенджаб (пакистан), пакистан, в мире