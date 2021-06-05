https://ria.ru/20210605/otravlenie-1735828286.html

В Подмосковье начали проверку после отравления 15 человек

В Подмосковье начали проверку после отравления 15 человек - РИА Новости, 05.06.2021

В Подмосковье начали проверку после отравления 15 человек

Следователи в Подмосковье проводят проверку после отравления 15 человек, среди которых 12 подростков, сообщила старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T21:30

2021-06-05T21:30

2021-06-05T22:34

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следователи в Подмосковье проводят проверку после отравления 15 человек, среди которых 12 подростков, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным ведомства, в субботу поселке Красный Воин городского округа Солнечногорск за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились 15 человек, среди которых 12 подростков."Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Врадий.Глава подмосковного городского округа Солнечногорска Виктор Родионов взял под личный контроль ситуацию с отравлением подростков в Институте искусств и информационных технологий, здоровью подростков ничего не угрожает, сообщает администрация городского округа Солнечногорск."По состоянию на 05.06.2021 несколько детей обратились за медицинской помощью, почувствовали недомогание, слабое расстройство ЖКТ, выявили покраснение горла. По предварительному заключению медиков, диагностирована РВИ. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Проводятся профилактические мероприятия. Ситуация находится под личным контролем главы городского округа Солнечногорск В. В. Родионова", - говорится в сообщении.Отмечается, что институт в период с 31 мая по 6 июня, на 7 дней, заключил договор на предоставление своих помещений для проведения выездного мероприятия по образовательной программе Благотворительному фонду Евгения Примакова. В выездной группе находились 44 подростка в возрасте 15-16 лет из Москвы.Министерство здравоохранения Московской области утверждает, что на данный момент в подведомственных им медучреждениях находятся два человека. Им проведён полный комплекс диагностических исследований, состояние пациентов удовлетворительное, они в ближайшее время будут выписаны.

https://ria.ru/20210508/otravlenie-1731503900.html

https://ria.ru/20210605/krazha-1735804969.html

россия

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солнечногорск

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия