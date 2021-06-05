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В Калифорнии отменили 30-летний запрет на штурмовое оружие
В Калифорнии отменили 30-летний запрет на штурмовое оружие - РИА Новости, 05.06.2021
В Калифорнии отменили 30-летний запрет на штурмовое оружие
Окружной суд в Калифорнии в пятницу отменил действовавший на протяжении трех десятилетий запрет штата на штурмовое оружие, назвав его "неудачным экспериментом", РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:45
2021-06-05T10:45
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Окружной суд в Калифорнии в пятницу отменил действовавший на протяжении трех десятилетий запрет штата на штурмовое оружие, назвав его "неудачным экспериментом", сообщает издание New York Times.Калифорния запретила продажу штурмового оружия в 1989 году. Однако в 2019 году оспорить это решение в суде решили активисты политической организации San Diego County Gun Owners.Судья Роджер Бенитес постановил, что положения закона штата, определяющие штурмовое оружие и ограничивающие его использование "объявляется неконституционным". Тем не менее, судья по просьбе генерального прокурора штата Роба Бонта предоставил 30 дней на подачу апелляции.По словам Бенитеса, дело затрагивает конституционное право граждан и вопрос, "может ли штат продавить политический выбор в отношении оружия, ущемляющий это право, с помощью неудачного 30-летнего эксперимента". "Правительство не вправе навязывать американским гражданам свои собственные новые политические решения в том, что касается конституционных прав", - заявил он.Губернатор штата Гэвин Ньюсон подверг резкой критике решение суда."Сегодняшнее решение - прямая угроза общественной безопасности и жизни ни в чем не повинных жителей Калифорнии... тот факт, что этот судья сравнил AR-15 - военное оружие, которое используется на поле боя - со швейцарским армейским ножом, полностью подрывает доверие к решению и является пощечиной семьям, потерявшим близких из-за этого оружия", - говорится в его заявлении.Губернатор заявил, что намерен продолжить борьбу за ужесточение законов об оружии.В США ношение оружия гарантировано конституцией, но существует большое количество ограничений, которые разнятся от штата к штату и от учреждения к учреждению. В некоторых штатах оружие можно носить открыто, в других это запрещено. Ранее в свете роста насилия с применением оружия президент США Джо Байден вновь заявил о необходимости ужесточения оборота оружия в стране, в частности, запрета на штурмовое оружие, а также усиления проверок при продаже оружия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/oruzhie-1731511245.html
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джо байден, калифорния, сша, в мире

В Калифорнии отменили 30-летний запрет на штурмовое оружие

10:45 05.06.2021
 
© Flickr / Marcin WicharyПродажа оружия в США
Продажа оружия в США - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Flickr / Marcin Wichary
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Окружной суд в Калифорнии в пятницу отменил действовавший на протяжении трех десятилетий запрет штата на штурмовое оружие, назвав его "неудачным экспериментом", сообщает издание New York Times.
Калифорния запретила продажу штурмового оружия в 1989 году. Однако в 2019 году оспорить это решение в суде решили активисты политической организации San Diego County Gun Owners.
Судья Роджер Бенитес постановил, что положения закона штата, определяющие штурмовое оружие и ограничивающие его использование "объявляется неконституционным". Тем не менее, судья по просьбе генерального прокурора штата Роба Бонта предоставил 30 дней на подачу апелляции.
По словам Бенитеса, дело затрагивает конституционное право граждан и вопрос, "может ли штат продавить политический выбор в отношении оружия, ущемляющий это право, с помощью неудачного 30-летнего эксперимента". "Правительство не вправе навязывать американским гражданам свои собственные новые политические решения в том, что касается конституционных прав", - заявил он.
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Губернатор штата Гэвин Ньюсон подверг резкой критике решение суда.
"Сегодняшнее решение - прямая угроза общественной безопасности и жизни ни в чем не повинных жителей Калифорнии... тот факт, что этот судья сравнил AR-15 - военное оружие, которое используется на поле боя - со швейцарским армейским ножом, полностью подрывает доверие к решению и является пощечиной семьям, потерявшим близких из-за этого оружия", - говорится в его заявлении.
Губернатор заявил, что намерен продолжить борьбу за ужесточение законов об оружии.
В США ношение оружия гарантировано конституцией, но существует большое количество ограничений, которые разнятся от штата к штату и от учреждения к учреждению. В некоторых штатах оружие можно носить открыто, в других это запрещено. Ранее в свете роста насилия с применением оружия президент США Джо Байден вновь заявил о необходимости ужесточения оборота оружия в стране, в частности, запрета на штурмовое оружие, а также усиления проверок при продаже оружия.
 
Джо БайденКалифорнияСШАВ мире
 
 
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