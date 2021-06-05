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Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине - РИА Новости, 05.06.2021
Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
Немецкая газета Die Zeit опубликовала материал, посвященный высказыванию сопредседателя партии "Зеленые" Роберта Хабека о поддержке идеи поставок вооружений на... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T02:30
2021-06-05T11:31
донбасс
дмитрий песков
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкая газета Die Zeit опубликовала материал, посвященный высказыванию сопредседателя партии "Зеленые" Роберта Хабека о поддержке идеи поставок вооружений на Украину "для обороны".Как ранее заявил политик радиостанции Deutschlandfunk, "Украине сложно отказать в оружии для обороны, самообороны, оборонительном вооружении". По его словам, требования Киева о поставках оружия "были оправданны", так как "если немного заняться этим конфликтом, то по меньшей мере нельзя отказать в помощи &lt;...&gt; для защиты".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. "Можно все сказать короче: почему Германия всегда лезет в кризисные регионы? Совершенно неважно, кто что думает о России или Украине и стоит ли принимать какую-то одну сторону. Немецкого оружия и военного снаряжения там просто не должно быть! Точка", — написал пользователь Dr.Gott."Немецкое оружие снова заговорит на Востоке, в России. Против русских солдат. Мне страшно за "Зеленых"!" — признался Traubentorte."Факт в том, что война, которую ведет Украина, не может быть закончена военным путем. Или Киев реализует наконец "Минск-2", или Восточная Украина отколется. Вот две возможности, которые есть у Киева. С насильственным захватом Восточной Украины Россия никогда не смирится. Иначе начнется война с Россией, а этого ни один реалист хотеть не может", — отметил Fatty McDirty."Германии не должно быть дела до Украины, Крыма и Донбасса. Ведь никому не придет в голову вдруг оказывать военную поддержку Йемену! Поэтому "Зеленые" должны просто осторожно обходить эту проблему, и все будет хорошо. Региональные конфликты определенно не стоят того, чтобы из-за них вступать в конфронтацию с российским партнером и другом", — указал Return of the Yeti.При этом часть комментаторов поддержали позицию сопредседателя "Зеленых"."Поддержать Украину, в том числе и в военном отношении, — разумный шаг. Твердолобый пацифизм кажется на первый взгляд очень симпатичным, но в реальном мире он — просто глупость", — заявил Coiote."Роберт Хабек прав, и если "Зеленые" будут таким образом исходить из реальности, то я буду за них голосовать", — выразил мнение AnEndForAll.После высказывания Хабека в кабмине ФРГ заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, поскольку этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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донбасс, дмитрий песков, германия, украина, в мире

Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине

02:30 05.06.2021 (обновлено: 11:31 05.06.2021)
 
© AFP 2021 / John MacDougall Солдаты танкового подразделения Бундесвера
Солдаты танкового подразделения Бундесвера - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AFP 2021 / John MacDougall
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкая газета Die Zeit опубликовала материал, посвященный высказыванию сопредседателя партии "Зеленые" Роберта Хабека о поддержке идеи поставок вооружений на Украину "для обороны".
Как ранее заявил политик радиостанции Deutschlandfunk, "Украине сложно отказать в оружии для обороны, самообороны, оборонительном вооружении". По его словам, требования Киева о поставках оружия "были оправданны", так как "если немного заняться этим конфликтом, то по меньшей мере нельзя отказать в помощи <...> для защиты".
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5 июня, 01:09
Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Можно все сказать короче: почему Германия всегда лезет в кризисные регионы? Совершенно неважно, кто что думает о России или Украине и стоит ли принимать какую-то одну сторону. Немецкого оружия и военного снаряжения там просто не должно быть! Точка", — написал пользователь Dr.Gott.
"Немецкое оружие снова заговорит на Востоке, в России. Против русских солдат. Мне страшно за "Зеленых"!" — признался Traubentorte.
"Факт в том, что война, которую ведет Украина, не может быть закончена военным путем. Или Киев реализует наконец "Минск-2", или Восточная Украина отколется. Вот две возможности, которые есть у Киева. С насильственным захватом Восточной Украины Россия никогда не смирится. Иначе начнется война с Россией, а этого ни один реалист хотеть не может", — отметил Fatty McDirty.
"Германии не должно быть дела до Украины, Крыма и Донбасса. Ведь никому не придет в голову вдруг оказывать военную поддержку Йемену! Поэтому "Зеленые" должны просто осторожно обходить эту проблему, и все будет хорошо. Региональные конфликты определенно не стоят того, чтобы из-за них вступать в конфронтацию с российским партнером и другом", — указал Return of the Yeti.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 на полигоне Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 02:57
National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией
При этом часть комментаторов поддержали позицию сопредседателя "Зеленых".
"Поддержать Украину, в том числе и в военном отношении, — разумный шаг. Твердолобый пацифизм кажется на первый взгляд очень симпатичным, но в реальном мире он — просто глупость", — заявил Coiote.
"Роберт Хабек прав, и если "Зеленые" будут таким образом исходить из реальности, то я буду за них голосовать", — выразил мнение AnEndForAll.
После высказывания Хабека в кабмине ФРГ заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, поскольку этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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