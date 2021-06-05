https://ria.ru/20210605/oreshkin-1735771608.html

Помощник президента Орешкин ожидает восстановления экономики к концу года

Помощник президента Орешкин ожидает восстановления экономики к концу года - РИА Новости, 05.06.2021

Помощник президента Орешкин ожидает восстановления экономики к концу года

Российская экономка полностью восстановится от коронакризиса к концу текущего года, заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин,... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:05

2021-06-05T12:05

2021-06-05T12:05

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

максим орешкин

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российская экономка полностью восстановится от коронакризиса к концу текущего года, заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ."По сути, можно сказать, что 21 год – это год полного восстановления экономики от кризисных явлений. К концу этого года это восстановление произойдет", - сказал Орешкин, выступая в студии "Знание" на ПМЭФ.Орешкин отметил, что пока решены не все проблемы в сфере безработицы, и решения, которые озвучил накануне президент РФ Владимир Путин, призваны этому помочь. В частности, как напомнил Орешкин, президент поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодежной занятости, включая предпринимательство.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/ekonomika-1735739056.html

https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735691030.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), максим орешкин, владимир путин, экономика