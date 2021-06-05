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Всемирный день окружающей среды

Всемирный день окружающей среды - РИА Новости, 05.06.2021

Всемирный день окружающей среды

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – ежегодный экологический праздник, который отмечается во всем мире 5 июня. Он был учрежден 5 июня 1972... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T00:35

2021-06-05T00:35

2021-06-05T00:35

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Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – ежегодный экологический праздник, который отмечается во всем мире 5 июня. Он был учрежден 5 июня 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН, именно в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме (Швеция).Конференция приняла декларацию из 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В декларации впервые было провозглашено, что охрана и оздоровление окружающей среды является первостепенной задачей человечества.15 декабря 1972 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП).Являясь основным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП призван обеспечить руководство и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды.ЮНЕП возглавляется исполнительным директором в ранге заместителя генерального секретаря ООН. В настоящее время эту должность занимает Ингер Андерсен, которая до этого занимала пост генерального директора Международного союза охраны природы (МСОП).Основным управляющим и нормотворческим органом ЮНЕП является Ассамблея ООН по окружающей среде ЮНЕП, которая объединяет министров экологии со всего мира. Подготовительная работа в течение года осуществляется Комитетом постоянных представителей. Он собирается не реже четырех раз в год. Председателем Комитета постоянных представителей является посол и постоянный представитель Бразилии Фернандо Коимбра. Источниками финансирования ЮНЕП являются ассигнования из регулярного бюджета ООН, Фонд окружающей среды, образованный из добровольных взносов правительств или межправительственных организаций, пожертвованных из неправительственных источников, прочими поступлениями, а также целевые фонды и спонсорские взносы на конкретные мероприятия и услуги по проектам.Штаб-квартира ЮНЕП расположена в Найроби (Кения).Всемирный день окружающей среды является важнейшим инструментом ООН для привлечения внимания общественности к проблемам окружающей среды. За время своего существования этот день стал глобальной платформой для информирования общества и широко отмечается во всем мире.В 2021 году Всемирный день окружающей среды посвящен теме "Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить". Это мощный призыв к действию, напоминающий о том, что люди должны начать защищать ресурсы планеты. Выбор темы связан с Десятилетием ООН по восстановлению экосистем (2021-2030), инициативой ООН, направленной на предотвращение, прекращение и обращение вспять деградации экосистем по всему миру.Традиционно во Всемирный день окружающей среды во всем мире проходят мероприятия по уборке территорий, проводятся посвященные теме охраны природы форумы, конференции и т.д. В России с 2008 года 5 июня проводится День эколога.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юнеп, оон, справки, в мире