Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210605/okruzhsreda-1735436411.html
Всемирный день окружающей среды
Всемирный день окружающей среды - РИА Новости, 05.06.2021
Всемирный день окружающей среды
Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – ежегодный экологический праздник, который отмечается во всем мире 5 июня. Он был учрежден 5 июня 1972... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T00:35
2021-06-05T00:35
россия
юнеп
оон
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735404407_187:426:3071:2048_1920x0_80_0_0_51026d7a7fb1ff0904d6b33ddebbf30f.jpg
Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – ежегодный экологический праздник, который отмечается во всем мире 5 июня. Он был учрежден 5 июня 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН, именно в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме (Швеция).Конференция приняла декларацию из 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В декларации впервые было провозглашено, что охрана и оздоровление окружающей среды является первостепенной задачей человечества.15 декабря 1972 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП).Являясь основным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП призван обеспечить руководство и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды.ЮНЕП возглавляется исполнительным директором в ранге заместителя генерального секретаря ООН. В настоящее время эту должность занимает Ингер Андерсен, которая до этого занимала пост генерального директора Международного союза охраны природы (МСОП).Основным управляющим и нормотворческим органом ЮНЕП является Ассамблея ООН по окружающей среде ЮНЕП, которая объединяет министров экологии со всего мира. Подготовительная работа в течение года осуществляется Комитетом постоянных представителей. Он собирается не реже четырех раз в год. Председателем Комитета постоянных представителей является посол и постоянный представитель Бразилии Фернандо Коимбра. Источниками финансирования ЮНЕП являются ассигнования из регулярного бюджета ООН, Фонд окружающей среды, образованный из добровольных взносов правительств или межправительственных организаций, пожертвованных из неправительственных источников, прочими поступлениями, а также целевые фонды и спонсорские взносы на конкретные мероприятия и услуги по проектам.Штаб-квартира ЮНЕП расположена в Найроби (Кения).Всемирный день окружающей среды является важнейшим инструментом ООН для привлечения внимания общественности к проблемам окружающей среды. За время своего существования этот день стал глобальной платформой для информирования общества и широко отмечается во всем мире.В 2021 году Всемирный день окружающей среды посвящен теме "Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить". Это мощный призыв к действию, напоминающий о том, что люди должны начать защищать ресурсы планеты. Выбор темы связан с Десятилетием ООН по восстановлению экосистем (2021-2030), инициативой ООН, направленной на предотвращение, прекращение и обращение вспять деградации экосистем по всему миру.Традиционно во Всемирный день окружающей среды во всем мире проходят мероприятия по уборке территорий, проводятся посвященные теме охраны природы форумы, конференции и т.д. В России с 2008 года 5 июня проводится День эколога.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735404407_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8fbd2a52000f8aecff26048d84f5c61a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юнеп, оон, справки, в мире

Всемирный день окружающей среды

00:35 05.06.2021
 
© AP Photo / Wilfredo LeeВолонтеры собирают мусор на пляже, Флорида
Волонтеры собирают мусор на пляже, Флорида - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AP Photo / Wilfredo Lee
Читать ria.ru в
Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – ежегодный экологический праздник, который отмечается во всем мире 5 июня. Он был учрежден 5 июня 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН, именно в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме (Швеция).
Конференция приняла декларацию из 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В декларации впервые было провозглашено, что охрана и оздоровление окружающей среды является первостепенной задачей человечества.
15 декабря 1972 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП).
Являясь основным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП призван обеспечить руководство и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды.
ЮНЕП возглавляется исполнительным директором в ранге заместителя генерального секретаря ООН. В настоящее время эту должность занимает Ингер Андерсен, которая до этого занимала пост генерального директора Международного союза охраны природы (МСОП).
Основным управляющим и нормотворческим органом ЮНЕП является Ассамблея ООН по окружающей среде ЮНЕП, которая объединяет министров экологии со всего мира.
Подготовительная работа в течение года осуществляется Комитетом постоянных представителей. Он собирается не реже четырех раз в год.
Председателем Комитета постоянных представителей является посол и постоянный представитель Бразилии Фернандо Коимбра.
Источниками финансирования ЮНЕП являются ассигнования из регулярного бюджета ООН, Фонд окружающей среды, образованный из добровольных взносов правительств или межправительственных организаций, пожертвованных из неправительственных источников, прочими поступлениями, а также целевые фонды и спонсорские взносы на конкретные мероприятия и услуги по проектам.
Штаб-квартира ЮНЕП расположена в Найроби (Кения).
Всемирный день окружающей среды является важнейшим инструментом ООН для привлечения внимания общественности к проблемам окружающей среды. За время своего существования этот день стал глобальной платформой для информирования общества и широко отмечается во всем мире.
В 2021 году Всемирный день окружающей среды посвящен теме "Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить". Это мощный призыв к действию, напоминающий о том, что люди должны начать защищать ресурсы планеты. Выбор темы связан с Десятилетием ООН по восстановлению экосистем (2021-2030), инициативой ООН, направленной на предотвращение, прекращение и обращение вспять деградации экосистем по всему миру.
Традиционно во Всемирный день окружающей среды во всем мире проходят мероприятия по уборке территорий, проводятся посвященные теме охраны природы форумы, конференции и т.д. В России с 2008 года 5 июня проводится День эколога.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияЮНЕПООНСправкиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния