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В Ростовской области мужчина напал на трех полицейских

В Ростовской области мужчина напал на трех полицейских - РИА Новости, 05.06.2021

В Ростовской области мужчина напал на трех полицейских

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Морозовского района Ростовской области, напавшего на троих полицейских в изоляторе временного... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T09:24

2021-06-05T09:24

2021-06-05T09:24

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Морозовского района Ростовской области, напавшего на троих полицейских в изоляторе временного содержания, сообщает СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Морозовского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в мае текущего года мужчину задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Находясь в изоляторе, он "применил насилие в отношении трех сотрудников полиции, нанеся множество ударов руками и ногами в различные части тела".

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/ekaterinburg-1735204973.html

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия