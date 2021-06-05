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В Ростовской области мужчина напал на трех полицейских
В Ростовской области мужчина напал на трех полицейских - РИА Новости, 05.06.2021
В Ростовской области мужчина напал на трех полицейских
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Морозовского района Ростовской области, напавшего на троих полицейских в изоляторе временного... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T09:24
2021-06-05T09:24
2021-06-05T09:24
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Морозовского района Ростовской области, напавшего на троих полицейских в изоляторе временного содержания, сообщает СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Морозовского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в мае текущего года мужчину задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Находясь в изоляторе, он "применил насилие в отношении трех сотрудников полиции, нанеся множество ударов руками и ногами в различные части тела".
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/ekaterinburg-1735204973.html
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ростовская область, происшествия