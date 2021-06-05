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Тверская область
https://ria.ru/20210605/muzey-1735750595.html
Руденя: у Ржевского мемориала создают музей под открытым небом
Руденя: у Ржевского мемориала создают музей под открытым небом - РИА Новости, 05.06.2021
Руденя: у Ржевского мемориала создают музей под открытым небом
У Ржевского мемориала ведутся работы по созданию уникального музея, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T08:25
2021-06-05T08:25
тверская область
игорь руденя
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ржев
волоколамск
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С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. У Ржевского мемориала ведутся работы по созданию уникального музея, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Это будет музей под открытым небом. Работа над проектом займет около полутора-двух лет", - рассказал глава региона в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.По его словам, реализация проекта подразумевает не только организацию экспозиции, но и создание условий для большей транспортной доступности мемориала."В первую очередь, это расширение трассы М9. От Москвы и до Волоколамска – ширина трассы составляет 6 и 4 полосы, а от Волоколамска до Ржева – всего две. Поэтому принято решение, что от Волоколамска до Ржевского мемориала трасса будет расширена до четырех полос", - сказал губернатор.Он напомнил, что 6 мая этого года от Москвы к Ржевскому мемориалу был запущен поезд "Ласточка"."Теперь перед нами и РЖД стоит задача по электрификации этой ветки в течении двух лет для того, чтобы ускорить скорость движения и снизить время прибытия на Ржевский мемориал. Работа идет полным ходом", - сказал Руденя.По словам губернатора, с момента открытия Ржевский мемориал посетило уже около 750 тысяч человек. Этим летом памятное место, по прогнозам главы региона, примет около одного миллиона человек.Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня прошлого года.
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игорь руденя, ржд, москва, ржев, волоколамск, общество

Руденя: у Ржевского мемориала создают музей под открытым небом

08:25 05.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРжевский мемориал Советскому солдату в Тверской области
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. У Ржевского мемориала ведутся работы по созданию уникального музея, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Это будет музей под открытым небом. Работа над проектом займет около полутора-двух лет", - рассказал глава региона в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, реализация проекта подразумевает не только организацию экспозиции, но и создание условий для большей транспортной доступности мемориала.
"В первую очередь, это расширение трассы М9. От Москвы и до Волоколамска – ширина трассы составляет 6 и 4 полосы, а от Волоколамска до Ржева – всего две. Поэтому принято решение, что от Волоколамска до Ржевского мемориала трасса будет расширена до четырех полос", - сказал губернатор.
Он напомнил, что 6 мая этого года от Москвы к Ржевскому мемориалу был запущен поезд "Ласточка".
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"Теперь перед нами и РЖД стоит задача по электрификации этой ветки в течении двух лет для того, чтобы ускорить скорость движения и снизить время прибытия на Ржевский мемориал. Работа идет полным ходом", - сказал Руденя.
По словам губернатора, с момента открытия Ржевский мемориал посетило уже около 750 тысяч человек. Этим летом памятное место, по прогнозам главы региона, примет около одного миллиона человек.
Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня прошлого года.
 
Тверская областьИгорь РуденяРЖДМоскваРжевВолоколамскОбщество
 
 
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