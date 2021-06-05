https://ria.ru/20210605/monastyr-1735771119.html
СМИ сообщили о состоянии здоровья настоятеля Ватопедского монастыря
СМИ сообщили о состоянии здоровья настоятеля Ватопедского монастыря - РИА Новости, 05.06.2021
СМИ сообщили о состоянии здоровья настоятеля Ватопедского монастыря
Состояние здоровья настоятеля афонского Ватопедского монастыря старца Ефрема ухудшилось, в пятницу потребовалась немедленная интубация, сообщило агентство... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:02
2021-06-05T12:02
2021-06-05T12:02
религия и мировоззрение
религия
россия
афон (гора)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/144007/36/1440073681_0:74:2001:1199_1920x0_80_0_0_8c644a65c20c7075557d474c26d7d7e6.jpg
АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости. Состояние здоровья настоятеля афонского Ватопедского монастыря старца Ефрема ухудшилось, в пятницу потребовалась немедленная интубация, сообщило агентство церковных новостей "Ортодоксия".У Ефрема 21 мая был обнаружен COVID-19. Настоятель монастыря 28 мая был перевезён самолётом с Афона в Афины и госпитализирован с коронавирусом в больницу "Евангелизмос" по рекомендации его лечащих врачей.В пятницу, 4 июня, по решению врачей Ефрема интубировали. "Врачи посчитали, что его состояние требует немедленной интубации, чтобы предотвратить любые осложнения, связанные с его основными заболеваниями. Состояние здоровья, по информации врачей, контролируемое", - сообщает агентство.В предыдущие дни игумен получал лекарства в отделении интенсивной терапии, а через два дня его перевели в отделение реанимации для увеличения подачи кислорода. Его состояние было стабильным, утром в пятницу у него поднялась температура.Как сообщает агентство, с самого начала болезни Ефрема Константинопольский патриарх Варфоломей позвонил на Афон и выразил поддержку старцу и братству.Пожелания скорейшего выздоровления направили предстоятели Албанской церкви Анастасий и церкви Австралии Макарий, священнослужители.В феврале 2019 года Ефрему сделали операцию стентирования в Киеве. Туда его направил Константинопольский патриарх Варфоломей участвовать в интронизации "предстоятеля" "новой церкви" Украины Епифания Думенко. По сообщениям СМИ, помимо проблем с сердцем, у Ефрема сахарный диабет.Ватопедский монастырь известен в России: в 2011 году в Москву и другие российские города игумен Ефрем привез пояс Богородицы, святыне поклонились более 3,5 миллиона человек, в том числе высшие руководители государства.
https://ria.ru/20190206/1550465075.html
https://ria.ru/20210324/afon-1602606194.html
россия
афон (гора)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/144007/36/1440073681_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_455ecfae862b4d8614a6fa16683616b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, россия, афон (гора), в мире
АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости.
Состояние здоровья настоятеля афонского Ватопедского монастыря старца Ефрема ухудшилось, в пятницу потребовалась немедленная интубация, сообщило агентство церковных новостей "Ортодоксия"
.
У Ефрема 21 мая был обнаружен COVID-19. Настоятель монастыря 28 мая был перевезён самолётом с Афона
в Афины
и госпитализирован с коронавирусом в больницу "Евангелизмос" по рекомендации его лечащих врачей.
В пятницу, 4 июня, по решению врачей Ефрема интубировали. "Врачи посчитали, что его состояние требует немедленной интубации, чтобы предотвратить любые осложнения, связанные с его основными заболеваниями. Состояние здоровья, по информации врачей, контролируемое", - сообщает агентство.
В предыдущие дни игумен получал лекарства в отделении интенсивной терапии, а через два дня его перевели в отделение реанимации для увеличения подачи кислорода. Его состояние было стабильным, утром в пятницу у него поднялась температура.
Как сообщает агентство, с самого начала болезни Ефрема Константинопольский патриарх Варфоломей позвонил на Афон и выразил поддержку старцу и братству.
Пожелания скорейшего выздоровления направили предстоятели Албанской церкви Анастасий и церкви Австралии Макарий, священнослужители.
В феврале 2019 года Ефрему сделали операцию стентирования в Киеве
. Туда его направил Константинопольский патриарх Варфоломей участвовать в интронизации "предстоятеля" "новой церкви" Украины Епифания Думенко
. По сообщениям СМИ, помимо проблем с сердцем, у Ефрема сахарный диабет.
Ватопедский монастырь известен в России
: в 2011 году в Москву
и другие российские города игумен Ефрем привез пояс Богородицы, святыне поклонились более 3,5 миллиона человек, в том числе высшие руководители государства.