https://ria.ru/20210605/monastyr-1735771119.html

СМИ сообщили о состоянии здоровья настоятеля Ватопедского монастыря

СМИ сообщили о состоянии здоровья настоятеля Ватопедского монастыря - РИА Новости, 05.06.2021

СМИ сообщили о состоянии здоровья настоятеля Ватопедского монастыря

Состояние здоровья настоятеля афонского Ватопедского монастыря старца Ефрема ухудшилось, в пятницу потребовалась немедленная интубация, сообщило агентство... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:02

2021-06-05T12:02

2021-06-05T12:02

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АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости. Состояние здоровья настоятеля афонского Ватопедского монастыря старца Ефрема ухудшилось, в пятницу потребовалась немедленная интубация, сообщило агентство церковных новостей "Ортодоксия".У Ефрема 21 мая был обнаружен COVID-19. Настоятель монастыря 28 мая был перевезён самолётом с Афона в Афины и госпитализирован с коронавирусом в больницу "Евангелизмос" по рекомендации его лечащих врачей.В пятницу, 4 июня, по решению врачей Ефрема интубировали. "Врачи посчитали, что его состояние требует немедленной интубации, чтобы предотвратить любые осложнения, связанные с его основными заболеваниями. Состояние здоровья, по информации врачей, контролируемое", - сообщает агентство.В предыдущие дни игумен получал лекарства в отделении интенсивной терапии, а через два дня его перевели в отделение реанимации для увеличения подачи кислорода. Его состояние было стабильным, утром в пятницу у него поднялась температура.Как сообщает агентство, с самого начала болезни Ефрема Константинопольский патриарх Варфоломей позвонил на Афон и выразил поддержку старцу и братству.Пожелания скорейшего выздоровления направили предстоятели Албанской церкви Анастасий и церкви Австралии Макарий, священнослужители.В феврале 2019 года Ефрему сделали операцию стентирования в Киеве. Туда его направил Константинопольский патриарх Варфоломей участвовать в интронизации "предстоятеля" "новой церкви" Украины Епифания Думенко. По сообщениям СМИ, помимо проблем с сердцем, у Ефрема сахарный диабет.Ватопедский монастырь известен в России: в 2011 году в Москву и другие российские города игумен Ефрем привез пояс Богородицы, святыне поклонились более 3,5 миллиона человек, в том числе высшие руководители государства.

https://ria.ru/20190206/1550465075.html

https://ria.ru/20210324/afon-1602606194.html

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религия, россия, афон (гора), в мире