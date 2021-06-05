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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210605/monastyr-1735771119.html
СМИ сообщили о состоянии здоровья настоятеля Ватопедского монастыря
СМИ сообщили о состоянии здоровья настоятеля Ватопедского монастыря - РИА Новости, 05.06.2021
СМИ сообщили о состоянии здоровья настоятеля Ватопедского монастыря
Состояние здоровья настоятеля афонского Ватопедского монастыря старца Ефрема ухудшилось, в пятницу потребовалась немедленная интубация, сообщило агентство... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:02
2021-06-05T12:02
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АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости. Состояние здоровья настоятеля афонского Ватопедского монастыря старца Ефрема ухудшилось, в пятницу потребовалась немедленная интубация, сообщило агентство церковных новостей "Ортодоксия".У Ефрема 21 мая был обнаружен COVID-19. Настоятель монастыря 28 мая был перевезён самолётом с Афона в Афины и госпитализирован с коронавирусом в больницу "Евангелизмос" по рекомендации его лечащих врачей.В пятницу, 4 июня, по решению врачей Ефрема интубировали. "Врачи посчитали, что его состояние требует немедленной интубации, чтобы предотвратить любые осложнения, связанные с его основными заболеваниями. Состояние здоровья, по информации врачей, контролируемое", - сообщает агентство.В предыдущие дни игумен получал лекарства в отделении интенсивной терапии, а через два дня его перевели в отделение реанимации для увеличения подачи кислорода. Его состояние было стабильным, утром в пятницу у него поднялась температура.Как сообщает агентство, с самого начала болезни Ефрема Константинопольский патриарх Варфоломей позвонил на Афон и выразил поддержку старцу и братству.Пожелания скорейшего выздоровления направили предстоятели Албанской церкви Анастасий и церкви Австралии Макарий, священнослужители.В феврале 2019 года Ефрему сделали операцию стентирования в Киеве. Туда его направил Константинопольский патриарх Варфоломей участвовать в интронизации "предстоятеля" "новой церкви" Украины Епифания Думенко. По сообщениям СМИ, помимо проблем с сердцем, у Ефрема сахарный диабет.Ватопедский монастырь известен в России: в 2011 году в Москву и другие российские города игумен Ефрем привез пояс Богородицы, святыне поклонились более 3,5 миллиона человек, в том числе высшие руководители государства.
https://ria.ru/20190206/1550465075.html
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религия, россия, афон (гора), в мире

СМИ сообщили о состоянии здоровья настоятеля Ватопедского монастыря

12:02 05.06.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникАфон. Ватопедский монастырь
Афон. Ватопедский монастырь - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости. Состояние здоровья настоятеля афонского Ватопедского монастыря старца Ефрема ухудшилось, в пятницу потребовалась немедленная интубация, сообщило агентство церковных новостей "Ортодоксия".
У Ефрема 21 мая был обнаружен COVID-19. Настоятель монастыря 28 мая был перевезён самолётом с Афона в Афины и госпитализирован с коронавирусом в больницу "Евангелизмос" по рекомендации его лечащих врачей.
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В пятницу, 4 июня, по решению врачей Ефрема интубировали. "Врачи посчитали, что его состояние требует немедленной интубации, чтобы предотвратить любые осложнения, связанные с его основными заболеваниями. Состояние здоровья, по информации врачей, контролируемое", - сообщает агентство.
В предыдущие дни игумен получал лекарства в отделении интенсивной терапии, а через два дня его перевели в отделение реанимации для увеличения подачи кислорода. Его состояние было стабильным, утром в пятницу у него поднялась температура.
Как сообщает агентство, с самого начала болезни Ефрема Константинопольский патриарх Варфоломей позвонил на Афон и выразил поддержку старцу и братству.
Пожелания скорейшего выздоровления направили предстоятели Албанской церкви Анастасий и церкви Австралии Макарий, священнослужители.
В феврале 2019 года Ефрему сделали операцию стентирования в Киеве. Туда его направил Константинопольский патриарх Варфоломей участвовать в интронизации "предстоятеля" "новой церкви" Украины Епифания Думенко. По сообщениям СМИ, помимо проблем с сердцем, у Ефрема сахарный диабет.
Ватопедский монастырь известен в России: в 2011 году в Москву и другие российские города игумен Ефрем привез пояс Богородицы, святыне поклонились более 3,5 миллиона человек, в том числе высшие руководители государства.
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