Мишустин поручил доработать стратегию развития природоподобных технологий
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам посещения Курчатовского института в Москве поручил завершить доработку стратегии развития природоподобных технологий и внести её в кабмин до 1 сентября, сообщает пресс-служба кабмина.
"Подготовка стратегии развития так называемых природоподобных, или конвергентных, технологий выходит на финишную прямую. Председатель правительства Михаил Мишустин по итогам посещения Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" поручил завершить доработку стратегии и внести её в кабмин до 1 сентября. Отвечать за выполнение этой задачи будет Министерство науки и высшего образования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что механизм работы природоподобных технологий сходен с процессами, которые происходят в живой природе. При этом развитие таких технологий не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, поэтому позволяет перейти к более экономичным и безопасным принципам потребления природных ресурсов.
Разработки в области природоподобных технологий – одно из основных направлений работы Курчатовского института. Оно обсуждалось в ходе встречи Мишустина с учёными. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал, что в рамках поручения главы государства институт подготовил концепцию стратегии, и попросил содействия для её внесения в правительство. Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову заняться вопросом.
Мишустин посетил Курчатовский институт 18 мая. Председатель правительства принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД и встретился с научным коллективом Исследовательского центра.