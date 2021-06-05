https://ria.ru/20210605/mishustin-1735766144.html

Мишустин поручил доработать стратегию развития природоподобных технологий

Мишустин поручил доработать стратегию развития природоподобных технологий - РИА Новости, 05.06.2021

Мишустин поручил доработать стратегию развития природоподобных технологий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам посещения Курчатовского института в Москве поручил завершить доработку стратегии развития природоподобных... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:20

2021-06-05T11:20

2021-06-05T11:20

термоядерный реактор т-15мд

россия

курчатовский институт

михаил мишустин

михаил ковальчук

технологии

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам посещения Курчатовского института в Москве поручил завершить доработку стратегии развития природоподобных технологий и внести её в кабмин до 1 сентября, сообщает пресс-служба кабмина."Подготовка стратегии развития так называемых природоподобных, или конвергентных, технологий выходит на финишную прямую. Председатель правительства Михаил Мишустин по итогам посещения Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" поручил завершить доработку стратегии и внести её в кабмин до 1 сентября. Отвечать за выполнение этой задачи будет Министерство науки и высшего образования", - говорится в сообщении.Отмечается, что механизм работы природоподобных технологий сходен с процессами, которые происходят в живой природе. При этом развитие таких технологий не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, поэтому позволяет перейти к более экономичным и безопасным принципам потребления природных ресурсов.Разработки в области природоподобных технологий – одно из основных направлений работы Курчатовского института. Оно обсуждалось в ходе встречи Мишустина с учёными. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал, что в рамках поручения главы государства институт подготовил концепцию стратегии, и попросил содействия для её внесения в правительство. Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову заняться вопросом.Мишустин посетил Курчатовский институт 18 мая. Председатель правительства принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД и встретился с научным коллективом Исследовательского центра.

https://ria.ru/20210604/tekhnologii-1735721789.html

https://ria.ru/20210604/tekhnologii-1735662369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

термоядерный реактор т-15мд, россия, курчатовский институт, михаил мишустин, михаил ковальчук, технологии