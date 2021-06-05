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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/minzdrav-1735766923.html
Связанные с климатом риски для здоровья будут расти, заявили в Минздраве
Связанные с климатом риски для здоровья будут расти, заявили в Минздраве - РИА Новости, 05.06.2021
Связанные с климатом риски для здоровья будут расти, заявили в Минздраве
Риски для здоровья, связанные с климатом, вероятно, будут все больше и больше увеличиваться, температура окружающей среды довольно сильно коррелируется со... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:27
2021-06-05T11:27
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
олег салагай
здоровье - общество
воз
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Риски для здоровья, связанные с климатом, вероятно, будут все больше и больше увеличиваться, температура окружающей среды довольно сильно коррелируется со смертностью, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.Президент РФ Владимир Путин ранее в пятницу на ПМЭФ заявил о том, что экологические и климатические проекты России будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата. По его словам, к июлю 2022 года правительство РФ должно сформировать полную нормативную базу для реализации климатических проектов. Говоря о задачах, президент, в частности, отметил, что для решения проблемы глобального потепления сокращения выбросов недостаточно, важно решить проблему накопленных парниковых газов."Вчера президент очень много говорил по поводу влияния климата. Вероятно, риски для здоровья, связанные с климатом, будут все больше и больше увеличиваться. Это тоже вопрос среды. По оценкам ВОЗ, после 2030 года в мире стоит ожидать более 250 тысяч дополнительных смертей, связанных с изменениями климата - это и смертность от инфекционных заболеваний, и смертность от увеличения температуры, от перегрева",- сказал Салагай на сессии "Здоровьесберегающая среда в контексте социально-экономического развития" на ПМЭФ.Он отметил, что температура окружающей среды довольно сильно коррелируется со смертностью, об этом говорят данные, в том числе, и по Российской Федерации."Температура от минус 10 и от плюс 20 вверх соответственно являются температурами, с которых уже начинает последовательно увеличиваться такой риск. Это не значит, что любая такая температура вредная, речь идет только о том, что необходимо заботиться о том, чтобы эта температура негативно не воздействовала на человека", - пояснил Салагай.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://na.ria.ru/20210601/vuzy-1735042189.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), олег салагай, здоровье - общество, воз, владимир путин, общество

Связанные с климатом риски для здоровья будут расти, заявили в Минздраве

11:27 05.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай на ПМЭФ-2019
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай на ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Риски для здоровья, связанные с климатом, вероятно, будут все больше и больше увеличиваться, температура окружающей среды довольно сильно коррелируется со смертностью, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Президент РФ Владимир Путин ранее в пятницу на ПМЭФ заявил о том, что экологические и климатические проекты России будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата. По его словам, к июлю 2022 года правительство РФ должно сформировать полную нормативную базу для реализации климатических проектов. Говоря о задачах, президент, в частности, отметил, что для решения проблемы глобального потепления сокращения выбросов недостаточно, важно решить проблему накопленных парниковых газов.
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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"Вчера президент очень много говорил по поводу влияния климата. Вероятно, риски для здоровья, связанные с климатом, будут все больше и больше увеличиваться. Это тоже вопрос среды. По оценкам ВОЗ, после 2030 года в мире стоит ожидать более 250 тысяч дополнительных смертей, связанных с изменениями климата - это и смертность от инфекционных заболеваний, и смертность от увеличения температуры, от перегрева",- сказал Салагай на сессии "Здоровьесберегающая среда в контексте социально-экономического развития" на ПМЭФ.
Он отметил, что температура окружающей среды довольно сильно коррелируется со смертностью, об этом говорят данные, в том числе, и по Российской Федерации.
"Температура от минус 10 и от плюс 20 вверх соответственно являются температурами, с которых уже начинает последовательно увеличиваться такой риск. Это не значит, что любая такая температура вредная, речь идет только о том, что необходимо заботиться о том, чтобы эта температура негативно не воздействовала на человека", - пояснил Салагай.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 10:59Петербургский международный экономический форум
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Олег СалагайЗдоровье - ОбществоВОЗВладимир ПутинОбщество
 
 
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