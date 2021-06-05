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Минюст США заявил, что не будет тайно получать данные журналистов
Минюст США заявил, что не будет тайно получать данные журналистов - РИА Новости, 05.06.2021
Минюст США заявил, что не будет тайно получать данные журналистов
Министерство юстиции США заявило, что не будет тайным образом получать данные журналистов во время расследования утечек информации, сообщил Белый дом. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T19:11
2021-06-05T23:07
дональд трамп
министерство юстиции сша
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило, что не будет тайным образом получать данные журналистов во время расследования утечек информации, сообщил Белый дом.Ранее газета New York Times сообщила, что минюст вел "тайную юридическую борьбу" за данные о переписке журналистов издания по электронной почте с целью разузнать их источники. Ведомство предприняло попытки при администрации бывшего лидера США Дональда Трампа и в начале президентского срока Джо Байдена. Власти в процессе запретили менеджменту газеты разглашать сведения о проводившихся попытках. При этом властям удалось тайно получить записи телефонных разговоров четырех журналистов, работавших в издании. О подобных ситуациях ранее сообщали газета Washington Post и телеканал CNN."Согласно установленному порядку, учитывая независимость Министерства юстиции в конкретных уголовных делах, никто в Белом доме не знал о запрете на разглашение информации до вечера пятницы. Хотя Белый дом не вмешивается в уголовные расследования, выдача судебных запросов о предоставлении данных репортеров в рамках расследований утечек не соответствует направлению политики, которое президент обозначил для министерства, и министерство юстиции еще раз подтвердило, что (данная практика - ред.) не будет использоваться в дальнейшем", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.В отдельном заявлении представитель минюста Энтони Коли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, указал, что ведомство "в качестве изменения многолетней практики" не будет впредь "добиваться принудительного судебного приказа" для получения информации от сотрудников СМИ.Агентство отмечает также, что, по всей видимости, минюст не будет вынуждать журналистов раскрывать в суде личности источников. В заявлении ведомства не говорилось, будет ли министерство и далее проводить "агрессивные расследования утечек" секретной информация без привлечения данных журналистов. Также минюст, что подчеркивает агентство, не определил, кто именно считается в данном случае представителем СМИ и в каком объеме будет применяться "защита".
https://ria.ru/20210428/ugroza-1730304347.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/rassledovanie-1731482082.html
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дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, в мире

Минюст США заявил, что не будет тайно получать данные журналистов

19:11 05.06.2021 (обновлено: 23:07 05.06.2021)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило, что не будет тайным образом получать данные журналистов во время расследования утечек информации, сообщил Белый дом.
Ранее газета New York Times сообщила, что минюст вел "тайную юридическую борьбу" за данные о переписке журналистов издания по электронной почте с целью разузнать их источники. Ведомство предприняло попытки при администрации бывшего лидера США Дональда Трампа и в начале президентского срока Джо Байдена. Власти в процессе запретили менеджменту газеты разглашать сведения о проводившихся попытках. При этом властям удалось тайно получить записи телефонных разговоров четырех журналистов, работавших в издании. О подобных ситуациях ранее сообщали газета Washington Post и телеканал CNN.
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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Журналист пожаловался на шпиономанию в США из-за "российской угрозы"
"Согласно установленному порядку, учитывая независимость Министерства юстиции в конкретных уголовных делах, никто в Белом доме не знал о запрете на разглашение информации до вечера пятницы. Хотя Белый дом не вмешивается в уголовные расследования, выдача судебных запросов о предоставлении данных репортеров в рамках расследований утечек не соответствует направлению политики, которое президент обозначил для министерства, и министерство юстиции еще раз подтвердило, что (данная практика - ред.) не будет использоваться в дальнейшем", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
В отдельном заявлении представитель минюста Энтони Коли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, указал, что ведомство "в качестве изменения многолетней практики" не будет впредь "добиваться принудительного судебного приказа" для получения информации от сотрудников СМИ.
Агентство отмечает также, что, по всей видимости, минюст не будет вынуждать журналистов раскрывать в суде личности источников. В заявлении ведомства не говорилось, будет ли министерство и далее проводить "агрессивные расследования утечек" секретной информация без привлечения данных журналистов. Также минюст, что подчеркивает агентство, не определил, кто именно считается в данном случае представителем СМИ и в каком объеме будет применяться "защита".
Стопка газет - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 13:43В мире
Минюст США завладел разговорами журналистов, писавших о связи Трампа с РФ
 
Дональд ТрампМинистерство юстиции СШАДжо БайденСШАВ мире
 
 
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