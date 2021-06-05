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В Минобрнауки рассказали о программе "Приоритет-2030"

В Минобрнауки рассказали о программе "Приоритет-2030" - РИА Новости, 05.06.2021

В Минобрнауки рассказали о программе "Приоритет-2030"

Порядка 300 российских вузов соответствуют критериями для вхождения в программу академического превосходства "Приоритет-2030", заявил замминистра науки и... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:48

2021-06-05T10:48

2021-06-05T11:32

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петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Порядка 300 российских вузов соответствуют критериями для вхождения в программу академического превосходства "Приоритет-2030", заявил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук."Вузов, которые могут подать заявку по критериям, сегодня почти 300, с учетом регионов. Войдут достойные. Мы исходим из того, что это будет не менее ста", - рассказал он в ходе Петербургского международного экономического форума.Омельчук добавил, что на специальную часть гранта из этих вузов в первый год могут претендовать около 40-50.В конце 2020 года свою работу завершил проект "5-100", направленный на повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Новый аналогичный проект будет действовать в рамках программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030". В основу программы легли принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций, а также принципы конкуренции и открытости. Как ранее рассказал Фальков, участниками программы должны стать до 150 вузов и научных институтов, которые смогут получить статус опорного или национального исследовательского университета.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://na.ria.ru/20210604/znanie-1735654359.html

https://na.ria.ru/20210604/vuzy-1735580806.html

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навигатор абитуриента, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), общество