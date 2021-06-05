Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/minobrnauki-1735761076.html
В Минобрнауки рассказали о программе "Приоритет-2030"
В Минобрнауки рассказали о программе "Приоритет-2030" - РИА Новости, 05.06.2021
В Минобрнауки рассказали о программе "Приоритет-2030"
Порядка 300 российских вузов соответствуют критериями для вхождения в программу академического превосходства "Приоритет-2030", заявил замминистра науки и... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:48
2021-06-05T11:32
навигатор абитуриента
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735588327_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cc210a811b183f6c2ddc151a437afc38.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Порядка 300 российских вузов соответствуют критериями для вхождения в программу академического превосходства "Приоритет-2030", заявил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук."Вузов, которые могут подать заявку по критериям, сегодня почти 300, с учетом регионов. Войдут достойные. Мы исходим из того, что это будет не менее ста", - рассказал он в ходе Петербургского международного экономического форума.Омельчук добавил, что на специальную часть гранта из этих вузов в первый год могут претендовать около 40-50.В конце 2020 года свою работу завершил проект "5-100", направленный на повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Новый аналогичный проект будет действовать в рамках программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030". В основу программы легли принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций, а также принципы конкуренции и открытости. Как ранее рассказал Фальков, участниками программы должны стать до 150 вузов и научных институтов, которые смогут получить статус опорного или национального исследовательского университета.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://na.ria.ru/20210604/znanie-1735654359.html
https://na.ria.ru/20210604/vuzy-1735580806.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735588327_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_bee82e8b935413139d71743eb3e195bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), общество

В Минобрнауки рассказали о программе "Приоритет-2030"

10:48 05.06.2021 (обновлено: 11:32 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Порядка 300 российских вузов соответствуют критериями для вхождения в программу академического превосходства "Приоритет-2030", заявил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.
"Вузов, которые могут подать заявку по критериям, сегодня почти 300, с учетом регионов. Войдут достойные. Мы исходим из того, что это будет не менее ста", - рассказал он в ходе Петербургского международного экономического форума.
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 15:54
Глебова рассказала, как "Знание" и ведущие вузы будут отбирать лекторов
Омельчук добавил, что на специальную часть гранта из этих вузов в первый год могут претендовать около 40-50.
В конце 2020 года свою работу завершил проект "5-100", направленный на повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Новый аналогичный проект будет действовать в рамках программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030". В основу программы легли принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций, а также принципы конкуренции и открытости. Как ранее рассказал Фальков, участниками программы должны стать до 150 вузов и научных институтов, которые смогут получить статус опорного или национального исследовательского университета.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Студент, сидящий за столом на экзамене с наушниками - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 11:33
Фальков обещал исключить недобросовестную сдачу экзаменов в вузах
 
Петербургский международный экономический форумНавигатор абитуриентаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
17:42Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V"
Лента новостейМолния