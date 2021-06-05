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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/kulbachevskiy-1735783861.html
Кульбачевский призвал создать систему "зеленого" госзаказа
Кульбачевский призвал создать систему "зеленого" госзаказа - РИА Новости, 05.06.2021
Кульбачевский призвал создать систему "зеленого" госзаказа
Сформировать "зеленые" стандарты для государственного заказа можно за полгода, такая мера поможет проводить закупки экологичной продукции и сформировать рынок... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:49
2021-06-05T13:49
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон кульбачевский
москва
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ. 5 июн - РИА Новости. Сформировать "зеленые" стандарты для государственного заказа можно за полгода, такая мера поможет проводить закупки экологичной продукции и сформировать рынок таких товаров, заявил глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на сессии ПМЭФ."Много было вопросов с антимонопольной службой, потому что нет критериев &lt;…&gt;, завышенные требования антимонопольной службы не дают нам провести закупки… Я считаю, что требования к содержанию вторичного сырья должны входить в стандарты и критерии… За полгода вполне можно сформировать экологические требования, все стандартизировать и двигаться дальше", - сказал Кульбачевский на сессии "Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая повестка изменит производство и потребление?".Он отметил, что при проведении тендера на государственный заказ в Москве введено право устанавливать экологические требования - в столице покупают более экологичные автомобили, топливо, моющие и чистящие средства."Мы считаем систему "зеленого" госзаказа одной из альтернатив, в помощь расширенной ответственности производителя. Объем госзакупок, который сейчас существует - это муниципальный, так называемый госзаказ. Он составляет от 10 до 13 триллионов рублей. Корпоративный - где-то такая же цифра… Это примерно 1% от госзаказа, 1% может сформировать рынок, поэтому это характерный пример, что "зелеными" закупками надо заниматься", - подчеркнул Кульбачевский.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/ekonomika-1735778232.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), антон кульбачевский, москва, экономика

Кульбачевский призвал создать систему "зеленого" госзаказа

13:49 05.06.2021
 
© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ. 5 июн - РИА Новости. Сформировать "зеленые" стандарты для государственного заказа можно за полгода, такая мера поможет проводить закупки экологичной продукции и сформировать рынок таких товаров, заявил глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на сессии ПМЭФ.
"Много было вопросов с антимонопольной службой, потому что нет критериев <…>, завышенные требования антимонопольной службы не дают нам провести закупки… Я считаю, что требования к содержанию вторичного сырья должны входить в стандарты и критерии… За полгода вполне можно сформировать экологические требования, все стандартизировать и двигаться дальше", - сказал Кульбачевский на сессии "Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая повестка изменит производство и потребление?".
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:55Петербургский международный экономический форум
Российская экономика станет более "зеленой", заявил глава АЕБ
Он отметил, что при проведении тендера на государственный заказ в Москве введено право устанавливать экологические требования - в столице покупают более экологичные автомобили, топливо, моющие и чистящие средства.
"Мы считаем систему "зеленого" госзаказа одной из альтернатив, в помощь расширенной ответственности производителя. Объем госзакупок, который сейчас существует - это муниципальный, так называемый госзаказ. Он составляет от 10 до 13 триллионов рублей. Корпоративный - где-то такая же цифра… Это примерно 1% от госзаказа, 1% может сформировать рынок, поэтому это характерный пример, что "зелеными" закупками надо заниматься", - подчеркнул Кульбачевский.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Старший вице-президент АО Российский экспортный центр Никита Гусаков и председатель правления Международного банка экономического сотрудничества Денис Иванов на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 13:28
РЭЦ и МБЭС совместно будут поддерживать "зеленые" проекты
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Антон КульбачевскийМоскваЭкономика
 
 
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