Кульбачевский призвал создать систему "зеленого" госзаказа
© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
С.-ПЕТЕРБУРГ. 5 июн - РИА Новости. Сформировать "зеленые" стандарты для государственного заказа можно за полгода, такая мера поможет проводить закупки экологичной продукции и сформировать рынок таких товаров, заявил глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на сессии ПМЭФ.
"Много было вопросов с антимонопольной службой, потому что нет критериев <…>, завышенные требования антимонопольной службы не дают нам провести закупки… Я считаю, что требования к содержанию вторичного сырья должны входить в стандарты и критерии… За полгода вполне можно сформировать экологические требования, все стандартизировать и двигаться дальше", - сказал Кульбачевский на сессии "Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая повестка изменит производство и потребление?".
Он отметил, что при проведении тендера на государственный заказ в Москве введено право устанавливать экологические требования - в столице покупают более экологичные автомобили, топливо, моющие и чистящие средства.
"Мы считаем систему "зеленого" госзаказа одной из альтернатив, в помощь расширенной ответственности производителя. Объем госзакупок, который сейчас существует - это муниципальный, так называемый госзаказ. Он составляет от 10 до 13 триллионов рублей. Корпоративный - где-то такая же цифра… Это примерно 1% от госзаказа, 1% может сформировать рынок, поэтому это характерный пример, что "зелеными" закупками надо заниматься", - подчеркнул Кульбачевский.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.