https://ria.ru/20210605/kulbachevskiy-1735783861.html

Кульбачевский призвал создать систему "зеленого" госзаказа

Кульбачевский призвал создать систему "зеленого" госзаказа - РИА Новости, 05.06.2021

Кульбачевский призвал создать систему "зеленого" госзаказа

Сформировать "зеленые" стандарты для государственного заказа можно за полгода, такая мера поможет проводить закупки экологичной продукции и сформировать рынок... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:49

2021-06-05T13:49

2021-06-05T13:49

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон кульбачевский

москва

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ. 5 июн - РИА Новости. Сформировать "зеленые" стандарты для государственного заказа можно за полгода, такая мера поможет проводить закупки экологичной продукции и сформировать рынок таких товаров, заявил глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на сессии ПМЭФ."Много было вопросов с антимонопольной службой, потому что нет критериев <…>, завышенные требования антимонопольной службы не дают нам провести закупки… Я считаю, что требования к содержанию вторичного сырья должны входить в стандарты и критерии… За полгода вполне можно сформировать экологические требования, все стандартизировать и двигаться дальше", - сказал Кульбачевский на сессии "Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая повестка изменит производство и потребление?".Он отметил, что при проведении тендера на государственный заказ в Москве введено право устанавливать экологические требования - в столице покупают более экологичные автомобили, топливо, моющие и чистящие средства."Мы считаем систему "зеленого" госзаказа одной из альтернатив, в помощь расширенной ответственности производителя. Объем госзакупок, который сейчас существует - это муниципальный, так называемый госзаказ. Он составляет от 10 до 13 триллионов рублей. Корпоративный - где-то такая же цифра… Это примерно 1% от госзаказа, 1% может сформировать рынок, поэтому это характерный пример, что "зелеными" закупками надо заниматься", - подчеркнул Кульбачевский.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/ekonomika-1735778232.html

https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735412183.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), антон кульбачевский, москва, экономика