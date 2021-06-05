Кудрин: доллар продолжит циркулировать в России после изменения структуры ФНБ
13:46 05.06.2021 (обновлено: 16:43 05.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн — РИА Новости. Отказ от доллара для хранения резервов не повлияет на хождение американской валюты в России, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Все будут так же работать, будут обменивать во всех обменниках, так же можно будет хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы", — сказал он в интервью каналу "Россия 1".
Накануне Минфин объявил об изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). В течение месяца доля доллара в средствах ФНБ сократится до нуля, британского фунта — до пяти процентов, доля японской иены останется на уровне пяти процентов, доля евро вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в портфель фонда войдет золото с долей в 20%.
По мнению Кудрина, это решение связано с санкциями и опасениями, что государству будет труднее быстро мобилизовать активы при возникновении проблем с расчетами в долларах. В то же время, считает глава Счетной палаты, у американской валюты есть много альтернатив, например китайский юань.
"Он, конечно, не является столь же стабильным (как доллар. — Прим. ред.), но вполне уже стал серьезной реальной валютой мирового уровня. Другими такого рода активами являются золото, швейцарский франк, английский фунт стерлингов. И, кроме евро, еще целый ряд валют: канадский доллар, австралийский", — добавил чиновник.
Фонд национального благосостояния формируется за счет дополнительных доходов бюджета от продажи нефти и доходов от управления средствами — инвестиций в финансовые активы, в том числе иностранные. ФНБ входит в механизм пенсионного обеспечения россиян.