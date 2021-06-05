Постпред Мурадов рассказал об активности иностранных инвесторов в Крыму
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Иностранные и российские инвесторы активизировали работу в Крыму, инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет, сообщил вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Крым в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 2021 года, который подготовлен Агентством стратегических инициатив (АСИ), поднялся на 32 позиции - с 43-го на 11-е место. Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в ходе сессии на ПМЭФ назвал рывок Крыма неожиданным и несомненным успехом.
"Иностранные и российские инвесторы активизировали работу в Крыму, инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет - и подтверждением тому является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, политика западных санкций, направленная на сдерживание России и подрыв экономики, провалилась.
"Никакие блокады, никакие запугивания и угрозы в отношении бизнеса не приносят желаемых для противников Крыма результатов. Иностранным и российским инвесторам интересно и выгодно работать в нашем бурно развивающемся регионе", - сказал постпред.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".