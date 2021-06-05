https://ria.ru/20210605/krym-1735780646.html

Постпред Мурадов рассказал об активности иностранных инвесторов в Крыму

Постпред Мурадов рассказал об активности иностранных инвесторов в Крыму - РИА Новости, 05.06.2021

Постпред Мурадов рассказал об активности иностранных инвесторов в Крыму

Иностранные и российские инвесторы активизировали работу в Крыму, инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет, сообщил вице-премьер крымского РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:19

2021-06-05T13:19

2021-06-05T13:19

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

георгий мурадов

андрей белоусов

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Иностранные и российские инвесторы активизировали работу в Крыму, инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет, сообщил вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.Крым в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 2021 года, который подготовлен Агентством стратегических инициатив (АСИ), поднялся на 32 позиции - с 43-го на 11-е место. Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в ходе сессии на ПМЭФ назвал рывок Крыма неожиданным и несомненным успехом."Иностранные и российские инвесторы активизировали работу в Крыму, инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет - и подтверждением тому является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России", - сказал Мурадов РИА Новости.По его словам, политика западных санкций, направленная на сдерживание России и подрыв экономики, провалилась.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210605/krym-1735777201.html

https://ria.ru/20210604/krym-1735585470.html

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), георгий мурадов, андрей белоусов, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, экономика