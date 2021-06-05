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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/krym-1735780646.html
Постпред Мурадов рассказал об активности иностранных инвесторов в Крыму
Постпред Мурадов рассказал об активности иностранных инвесторов в Крыму - РИА Новости, 05.06.2021
Постпред Мурадов рассказал об активности иностранных инвесторов в Крыму
Иностранные и российские инвесторы активизировали работу в Крыму, инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет, сообщил вице-премьер крымского РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:19
2021-06-05T13:19
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
георгий мурадов
андрей белоусов
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Иностранные и российские инвесторы активизировали работу в Крыму, инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет, сообщил вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.Крым в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 2021 года, который подготовлен Агентством стратегических инициатив (АСИ), поднялся на 32 позиции - с 43-го на 11-е место. Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в ходе сессии на ПМЭФ назвал рывок Крыма неожиданным и несомненным успехом."Иностранные и российские инвесторы активизировали работу в Крыму, инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет - и подтверждением тому является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России", - сказал Мурадов РИА Новости.По его словам, политика западных санкций, направленная на сдерживание России и подрыв экономики, провалилась.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210605/krym-1735777201.html
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россия
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), георгий мурадов, андрей белоусов, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, экономика

Постпред Мурадов рассказал об активности иностранных инвесторов в Крыму

13:19 05.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Иностранные и российские инвесторы активизировали работу в Крыму, инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет, сообщил вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Крым в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 2021 года, который подготовлен Агентством стратегических инициатив (АСИ), поднялся на 32 позиции - с 43-го на 11-е место. Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в ходе сессии на ПМЭФ назвал рывок Крыма неожиданным и несомненным успехом.
Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:47Петербургский международный экономический форум
Инвестор из Индии назвал санкции в отношении Крыма глупостью
"Иностранные и российские инвесторы активизировали работу в Крыму, инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет - и подтверждением тому является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, политика западных санкций, направленная на сдерживание России и подрыв экономики, провалилась.
"Никакие блокады, никакие запугивания и угрозы в отношении бизнеса не приносят желаемых для противников Крыма результатов. Иностранным и российским инвесторам интересно и выгодно работать в нашем бурно развивающемся регионе", - сказал постпред.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 11:53Петербургский международный экономический форум
Аксенов рассказал об инвестиционной привлекательности Крыма
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Георгий МурадовАндрей БелоусовВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНЭкономика
 
 
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