https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735769331.html
В Москве за сутки госпитализировали 1245 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1245 человек с коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1245 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализированы 1 245 человек с коронавирусом, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:45
2021-06-05T11:45
2021-06-05T11:45
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1 245 человек с коронавирусом, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 2 180 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 074 605. В Москве выявлены 2 897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 245 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество