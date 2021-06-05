https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735769331.html

В Москве за сутки госпитализировали 1245 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1245 человек с коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1245 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализированы 1 245 человек с коронавирусом, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:45

2021-06-05T11:45

2021-06-05T11:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1 245 человек с коронавирусом, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 2 180 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 074 605. В Москве выявлены 2 897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 245 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735766744.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество